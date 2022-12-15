Дешам — о финале ЧМ: В конце матча кто-то точно получит третью звезду на футболке

«Эта аргентинская команда отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. У нас есть два состава с отличным качеством, и ключевые игроки должны изменить ситуацию. Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру. Но определённо в конце матча кто-то получит третью звезду на футболке», — приводит слова Дешама издание Evening Standard.