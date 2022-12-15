Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за 3 дня до финала ЧМ-2022

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Cегодня футболист выполнял упражнения в тренажерном зале. Отмечается, что Месси чувствует себя хорошо и решение не тренироваться с командой не вызвано какой-либо травмой у лидера аргентинцев.

Также не тренировались вместе со всеми полузащитники Родриго Де Пауль и Алексис Макаллистер, а также вратарь Эмилиано Мартинес. Вернулся к тренировкам в общей группе полузащитник Анхель Ди Мария, который пропустил полуфинальную игру чемпионата мира с Хорватией (3:0).

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины 18 декабря сыграет с командой Франции.