Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за 3 дня до финала ЧМ-2022
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в четверг не вышел на тренировку с товарищами по команде, сообщает AS.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в четверг не вышел на тренировку с товарищами по команде, сообщает AS.
Cегодня футболист выполнял упражнения в тренажерном зале. Отмечается, что Месси чувствует себя хорошо и решение не тренироваться с командой не вызвано какой-либо травмой у лидера аргентинцев.
Также не тренировались вместе со всеми полузащитники Родриго Де Пауль и Алексис Макаллистер, а также вратарь Эмилиано Мартинес. Вернулся к тренировкам в общей группе полузащитник Анхель Ди Мария, который пропустил полуфинальную игру чемпионата мира с Хорватией (3:0).
В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины 18 декабря сыграет с командой Франции.