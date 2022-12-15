На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15 декабря, источник: Спорт-Экспресс

На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец

Судейский комитет ФИФА определил состав судейских бригад на два последних матча чемпионата мира 2022 года — Аргентина — Франция и Хорватия — Марокко.
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Судейский комитет ФИФА определил состав судейских бригад на два последних матча чемпионата мира 2022 года — Аргентина — Франция и Хорватия — Марокко. 18.12.2022 | Аргентина — Франция Бригады

Решающую игру между сборными Аргентины и Франции 18 декабря будет судить поляк Шимон Марчиняк. В его бригаду также вошли: Павел Сокольницки (первый ассистент, Польша), Томаш Листкевич (второй ассистент, Польша), Исмаил Элфат (четвертый судья, США), Кэтрин Несбитт (резервный судья, США), Томаш Квятковски (видеоарбитр, Польша), Хуан Сото (помощник видеоарбитра, Венесуэла), Кайл Аткинс (офсайд-ВАР, США), Фернандо Герреро (помощник видеоарбитров, Мексика), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, Германия), Кори Паркер (резервный АВАР, США).

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

На матче за 3-е место между сборными Хорватии и Марокко 17 декабря будут работать: Абдулрахман Аль-Джассим (арбитр, Катар), Талеб Аль-Марри (первый ассистент, Катар), Сауд Альмакалех (второй ассистент, Катар), Рафаэл Клаус (четвертый судья, Бразилия), Неуза Бак (резервный судья, Бразилия), Хулио Баскуньян (видеоарбитр, Чили), Пол ван Букел (помощник видеоарбитра, Голландия), Бруну Пирес (офсайд-ВАР, Бразилия), Армандо Вильярреал (помощник видеоарбитров, США), Николас Гальо (резервный ВАР, Колумбия), Бруну Бошилиа (резервный АВАР, Бразилия).

Футбол

Чемпионат мира 2022
Матч за 3-е место, 17.12.2022, 18:00

Хорватия-Марокко-

Арбитр Абдулрахман Аль-Джассим судит матч ЧМ-2022 США — Уэльс. Фото Global Look Press Объяснение выбора

Несмотря на громкие лозунги о том, что футбол вне политики, даже при выборе судей сказались политические обстоятельства и особенности. На финал нельзя было назначить англичан во главе с Антони Тэйлором. Из-за войны между британцами и аргентинцами на Фолклендах в 1982 году и периодически нарастающей напряженности вокруг этой темы.

Очень похоже на то, что руководство ФИФА решило отблагодарить хозяев турнира и потому назначило на одну из двух оставшихся игр представителей Катара. Понятно, что Аль-Джассиму не доверили бы финал, но его отправили на игру за третье место. Посмотрим, как он справится.

ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Ни одного бразильца нет в бригаде, которая будет работать на игре с участием аргентинцев. Хотя хватало примеров, когда одни южноамериканцы судили матчи с участием других — своих главных соперников, в этот раз Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка не стали рисковать.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Финал, 18.12.2022, 18:00

Аргентина-Франция-

Марчиняк

При таких обстоятельствах на финал отправили не лучшего из лучших, а одного из тех, кто подходил и не вызвал бы резкого отторжения. Марчиняка и перед турниром называли возможным кандидатом, но не главным, а, повторю, одним из.

Он и в УЕФА в лучшем случае котировался в первой пятерке, но точно не был первым. При этом поляк — очень опытный судья. Ему сегодня 41 год, а он давно преодолел отметку 300 матчей чемпионата своей страны. Это хороший показатель.

Момент с удалением Адрея Семенова после единоборства с Дженком Тосуном в матче России и Турции в Лиге наций. 2020 год. Фото Reuters Фото Reuters

Наши болельщики его могут помнить по игре Лиги наций Турция — Россия (3:2), состоявшейся в ноябре 2020 года. Тогда он сначала ошибочно удалил Андрея Семенова за лишение Дженка Тосуна явной возможности забить гол. Хотя между ними шла обычная борьба за позицию, а турок сам дергал Семенова за майку со стороны живота и упал, исключительно чтобы заработать фол. А во втором тайме в еще одном ключевом эпизоде Марчиняк снова ошибся, усмотрев фол в действиях Далера Кузяева и наказав его пенальти, хотя наш футболист в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.

Главные темы
На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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