На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец

Судейский комитет ФИФА определил состав судейских бригад на два последних матча чемпионата мира 2022 года — Аргентина — Франция и Хорватия — Марокко. 18.12.2022 | Аргентина — Франция Бригады

Решающую игру между сборными Аргентины и Франции 18 декабря будет судить поляк Шимон Марчиняк. В его бригаду также вошли: Павел Сокольницки (первый ассистент, Польша), Томаш Листкевич (второй ассистент, Польша), Исмаил Элфат (четвертый судья, США), Кэтрин Несбитт (резервный судья, США), Томаш Квятковски (видеоарбитр, Польша), Хуан Сото (помощник видеоарбитра, Венесуэла), Кайл Аткинс (офсайд-ВАР, США), Фернандо Герреро (помощник видеоарбитров, Мексика), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, Германия), Кори Паркер (резервный АВАР, США).

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На матче за 3-е место между сборными Хорватии и Марокко 17 декабря будут работать: Абдулрахман Аль-Джассим (арбитр, Катар), Талеб Аль-Марри (первый ассистент, Катар), Сауд Альмакалех (второй ассистент, Катар), Рафаэл Клаус (четвертый судья, Бразилия), Неуза Бак (резервный судья, Бразилия), Хулио Баскуньян (видеоарбитр, Чили), Пол ван Букел (помощник видеоарбитра, Голландия), Бруну Пирес (офсайд-ВАР, Бразилия), Армандо Вильярреал (помощник видеоарбитров, США), Николас Гальо (резервный ВАР, Колумбия), Бруну Бошилиа (резервный АВАР, Бразилия).

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Арбитр Абдулрахман Аль-Джассим судит матч ЧМ-2022 США — Уэльс. Фото Global Look Press Объяснение выбора

Несмотря на громкие лозунги о том, что футбол вне политики, даже при выборе судей сказались политические обстоятельства и особенности. На финал нельзя было назначить англичан во главе с Антони Тэйлором. Из-за войны между британцами и аргентинцами на Фолклендах в 1982 году и периодически нарастающей напряженности вокруг этой темы.

Очень похоже на то, что руководство ФИФА решило отблагодарить хозяев турнира и потому назначило на одну из двух оставшихся игр представителей Катара. Понятно, что Аль-Джассиму не доверили бы финал, но его отправили на игру за третье место. Посмотрим, как он справится.

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Ни одного бразильца нет в бригаде, которая будет работать на игре с участием аргентинцев. Хотя хватало примеров, когда одни южноамериканцы судили матчи с участием других — своих главных соперников, в этот раз Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка не стали рисковать.

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Марчиняк

При таких обстоятельствах на финал отправили не лучшего из лучших, а одного из тех, кто подходил и не вызвал бы резкого отторжения. Марчиняка и перед турниром называли возможным кандидатом, но не главным, а, повторю, одним из.

Он и в УЕФА в лучшем случае котировался в первой пятерке, но точно не был первым. При этом поляк — очень опытный судья. Ему сегодня 41 год, а он давно преодолел отметку 300 матчей чемпионата своей страны. Это хороший показатель.

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