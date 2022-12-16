Макрон хочет взять Бензема, Погба и ряд других игроков с собой на финал ЧМ-2022

Отмечается, что также Макрон хочет пригласить Н’Голо Канте, Мика Меньяна, Кристофера Нкунку и Преснеля Кимпембе. Все эти футболисты пропускают турнир из-за различных травм.

«Я знаю, что он этого хочет. Посмотрим, сможет ли всё это состояться с материальной и логистической точки зрения. В любом случае президент хочет взять их с собой, чтобы они могли принять участие в этом приключении», — заявила Удеа-Кастера.