Денис Казанский: В финале победит Аргентина — 3:1

Блиц

— Для затравки традиционный блиц. Что в ½ финала ЧМ-2022 особенно удивило?

— Смелая игра сборной Марокко. Многим казалось, что будет все наоборот — Франция начнет давить, а соперник отбиваться. Вместо этого мы увидели, что и африканцы способны играть во владение, проводить опасные атаки. Правда, случилось это не сразу, а с середины первого тайма, когда Валид Реграги схему с тремя центральными защитниками трансформировал в 4−3−3.

— Что огорчило?

— Унылая игра сборной Хорватии. Ждал, что она по-настоящему даст бой Аргентине, но, похоже, все силы команда Златко Далича оставила в четвертьфинале с Бразилией.

— А что насмешило?

— Слова Андрея Аршавина в телеэфире: «В воскресенье Криштиану Роналду будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу-юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл чемпионат мира».

— Герой тура?

— Есть два очевидных кандидата — Месси и Альварес. И все-таки выберу третий вариант — Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины. Мне очень нравится, как он работает на этом турнире. Не зациклен на своих принципах, постоянно что-то придумывает, спокойно меняет и схему, и состав. Гибкий! Сейчас здорово подстроился под Хорватию, лишив ее всех козырей. А в четвертьфинале то же самое проделал с Голландией.

— Фраза тура?

— То, что написал в соцсетях Ривалдо: «В финале мы не увидим ни Бразилию, ни Неймара, так что я буду болеть за Аргентину. Месси, у меня нет слов для тебя. Ты и раньше заслуживал стать чемпионом мира. Но Бог все знает и наградит тебя в это воскресенье. Ты заслужил титул». Мощно! И неожиданно — мы же привыкли, что между бразильцами и аргентинцами отношения не самые теплые…

Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ 19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Пенальти

— Вы считаете, что эгоистичный Криштиану в самом деле будет болеть в финале против Аргентины и лично Месси?

— Не факт. Мне почему-то кажется, что Криштиану может финал вообще не смотреть.

— Тогда о полуфиналах. Какой из них вам больше понравился?

— Второй. Накануне встречались два тяжеловеса — Аргентина и Хорватия, была любопытная стратегическая борьба. А в матче Франция — Марокко претендент нежданно-негаданно поменялся с фаворитом местами и выдал ярчайший спектакль.

— Ни Мбаппе, ни Гризманн не забили — тем не менее на табло 2:0.

— Это мне напомнило четвертьфинал с Англией, где второй тайм был точно не за Францией. Все цифры в пользу соперника — как и в матче с Марокко. Но тем и отличаются команды с чемпионским характером — даже при невнятной игре ухитряются забрать победу. Французы прекрасно понимали, что козырь марокканцев — экспрессивный футбол и решили не ввязываться с ними в обмен ударами. План был такой — выжидать, терпеть, искать ошибку. Сработало!

— Еще и судья помог — не назначил в ворота Льориса пенальти.

— Вы об эпизоде в первом тайме, когда Эрнандез в штрафной срубил Буфаля?

— Да.

— Стопроцентная точка! Странно, что главный арбитр Рамос рассудил иначе.

— Споры вокруг пенальти в первом полуфинале вас поражают?

— Нет. Там совсем другая история. Я и сам, пересмотрев момент с разных ракурсов, не могу определиться — правильно поступил итальянский арбитр Орсато или нет. Принимаю аргументы обеих сторон.

— Это какие же?

— Многие задаются вопросом — ну, а что в такой ситуации нужно было делать Ливаковичу? Он выскакивает из ворот, сам себя останавливает, а Альварес пытается его обхитрить, сталкивается с голкипером и падает. Выражаясь баскетбольным языком — фол в атаке. Логично?

— Вполне.

— У сторонников Орсато свои резоны. В штрафной игрок на высокой скорости влетает в стоячего вратаря, который делает несколько шагов вперед и — главное! — мяча не касается. Если бы задел его хотя бы ногтем, я бы сказал: «Это точно не пенальти!» Но Ливакович до мяча не дотронулся, просто сбил Альвареса. В общем, момент о-о-чень сложный!

Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал 13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Хорваты

— Вы были уверены, что в матче Аргентина — Хорватия нас ждет дополнительное время и серия пенальти. Когда поняли, что все уложится в 90 минут?

— После гола Месси. Хорватию он приговорил. Сразу стало ясно, что она не сможет заманить Аргентину в свои сети так, как проделала это с Бразилией. Скалони и его штаб великолепно подготовились к сопернику. А хорватов еще и настрой подвел.

— В каком смысле?

— В четвертьфинале они выглядели раскованными, над ними ничего не довлело. Понимали — проиграть Бразилии не зазорно. А теперь у меня было чувство, что хорваты вышли на поле в другом статусе. Осознавая собственную значимость. Как сборная, с которой надо считаться, поскольку она в шаге от второго подряд финала чемпионата мира.

— Аргентинцы тоже с апломбом.

— Безусловно. Я бы не удивился, если бы и они ощущали себя командой, преисполненной миссии. Идут за титулом, играют с позиции силы — ну и наплевать, кто у них на пути. Но Аргентина отнеслась к Хорватии с уважением. Отсюда такой футбол — прагматичный, вторым номером. Нацеленный на то, чтобы лишить соперника преимущества в центральной зоне. А уж потом забить самим, используя фактор Месси. Скалони в очередной раз перестроился.

— Как именно?

— Если в четвертьфинале выставил трех центральных защитников и отзеркалил голландцев, чтобы не дать им развернуться на флангах, то здесь насытил центр поля. Потому что главная сила Хорватии — Модрич, Брозович и Ковачич. Им противостояли Де Пауль, Паредес, Фернандес и Макаллистер. Все они располагались компактно, с работой справились безупречно. Это и решило судьбу матча.

— В матче Хорватия — Бразилия вы отмечали просчеты Тите и его штаба. В полуфинале уже Далич оказался к чему-то не готов?

— На мой взгляд — к пассивной игре соперника. И к тому, что его команде придется подолгу владеть мячом. Аргентинцы сразу его отдали, всем видом показывая — ребята, вот он, держите, давайте посмотрим, что вы умеете с ним делать. В итоге та самая троица во главе с Модричем двигала мяч, безуспешно искала какие-то варианты в атаке. Остальные вообще не обостряли.

— После победы над Бельгией Далич воскликнул: «Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире!» Вам по ходу ЧМ-2022 тоже так казалось?

— Нет. Я понимал, что эти слова — аванс. Попытка придать 20-летнему футболисту дополнительную уверенность. Хотя до поры Гвардиол и Ловрен в центре обороны действовали надежно. А вот полуфинал провалили. Столько ошибок… Когда Аргентина забивала третий мяч, Йошко показали, что такое большой футбол.

Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Трансформер

— У Скалони команда-трансформер?

— В точку! Мало того что для него не проблема поменять схему в зависимости от соперника, так еще и ротацию проводит внушительную. В Катаре лишь четыре аргентинских футболиста выходили в основе во всех матчах — вратарь Мартинес, Отаменди, Де Пауль и Месси. Только в третьем туре с Польшей с первых минут появились на поле Фернандес, Макаллистер и Альварес, без которых команду сегодня уже трудно представить. Здорово проявляет себя Скалони и как педагог.

— Вы это к чему?

— Когда у тебя есть суперзвезда, к которой приковано огромное внимание, атмосфера в коллективе может очень быстро разрушиться. Ведь ревность и зависть никто не отменял. Но у аргентинцев на ЧМ-2022 тишина и порядок. Потому что все футболисты знают свою роль. И не претендуют на заголовки. А возьмем сборную Португалию. С великим Криштиану Роналду и его товарищами, которые по уровню индивидуального мастерства сильнее тех, кто сейчас в распоряжении Скалони. Но Сантуш из этой россыпи талантов слепить команду не сумел. Было слишком много деструктива.

— Помню-помню, ваши слова: «Когда капитан на поле — это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет — сборная становится командой».

— Да! Это не про Аргентину Скалони. Там ребята понимают: есть Месси, идущий за Кубком мира, — и остальные. Которые во всем ему помогают.

— В любой классной команде есть «скрытый герой». Он держится в тени, хотя от его игры многое зависит. Кто у Аргентины такой?

— Фернандес. Ему всего 21 год, в сборной дебютировал в сентябре, да и начинал турнир не в старте. Но сейчас это ключевая фигура в центре поля. Поражает скорость принятия решений, невероятная рассудительность. Парень и мяч неплохо двигает, и в отборе хорош. Для меня Фернандес — одно из открытий чемпионата.

— Кто у Франции «скрытый герой»?

— Гризманн. Сколько у него в Катаре забитых мячей? Ноль! Да, три голевые отдал, но они уместились в две игры — с Англией и Данией. При этом именно на Гризманне держится весь командный каркас. Знаете, как во Франции его сейчас называют? «ПВАнтуан»!

— Забавно.

— Он действительно все склеил. По сравнению с ЧМ-2018 у Франции в средней линии нет ни Матюиди, ни Погба, ни Канте. Но она не провисает. В том числе благодаря Гризманну, который успевает везде. И игру ведет, и сзади отрабатывает. Ну и конечно, вызывает восхищение его уникальная серия — за сборную провел уже 73 матча подряд! Вы только вдумайтесь в эту цифру!

— А кто у французов сегодня самое слабое звено?

— Мое мнение — Льорис.

— Ой. Разве он плохой вратарь?

— Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме». Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче… Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Финал

— В конце — опять же по традиции — ваш прогноз на оставшиеся матчи. Хорватия — Марокко.

— 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале.

— Аргентина — Франция.

— 3:1. Повторюсь — мне импонирует работа Скалони. От этого в прогнозе и отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план — и остановит Францию. У Дидье Дешама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме.

— Дня три назад спросил вас: «Кто станет чемпионом мира?» В ответ услышал: «В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дешама, теперь она для меня и фаворит».

— Да, я придерживался этой точки зрения. Но после полуфиналов все изменилось. Французы в игре с марокканцами не убедили, зато аргентинцы в битве с хорватами произвели грандиозное впечатление. В первую очередь творческим подходом Скалони и его штаба, где собраны топовые в прошлом футболисты — Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Видно — они серьезные стратеги, под каждого соперника тщательно разрабатывают игру.

— Вы за Месси или за Мбаппе?

— Вот честно — нет у меня тут симпатий. Буду просто наслаждаться финалом и ярчайшими игроками современности. Если победит Месси, мы получим очень красивую историю. Выиграет Мбаппе — тоже здорово. В 24 года стать двукратным чемпионом мира — это фантастика!

— А кто из них финиширует первым в бомбардирской гонке? Сейчас у обоих по пять мячей.