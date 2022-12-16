Зиеш пожертвовал $ 325 тыс. призовых нуждающимся в Марокко
Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал нуждающимся в своей стране $ 325 тыс. призовых, полученных за игру на чемпионате мира — 2022.
Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал нуждающимся в своей стране $ 325 тыс. призовых, полученных за игру на чемпионате мира — 2022.
Об этом сообщает инсайдер Халед Бейдун в своей социальной сети.
Атакующий футболист не оставил себе ни одного доллара, заработанного за выступления в составе сборной. Он отдаст все полученные средства сотрудникам команды и бедным семьям в своей родной стране. Хаким защищает цвета национальной команды с 2015 года, хотя родился в Нидерландах.
В 2018 году Зиеш принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах с Ираном, Португалией и Испанией. На мировом первенстве в Катаре он отметился голом в последнем матче группового этапа с Канадой (2:1).