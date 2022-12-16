Зиеш пожертвовал $ 325 тыс. призовых нуждающимся в Марокко

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Об этом сообщает инсайдер Халед Бейдун в своей социальной сети.

Атакующий футболист не оставил себе ни одного доллара, заработанного за выступления в составе сборной. Он отдаст все полученные средства сотрудникам команды и бедным семьям в своей родной стране. Хаким защищает цвета национальной команды с 2015 года, хотя родился в Нидерландах.