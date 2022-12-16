У adidas дефицит футболок Месси, компания не ожидала столь высокого спроса. Растет выпуск подделок

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Как передает Marca, немецкий производитель спортивной одежды столкнулся с дефицитом футболок сборной Аргентины с 10-м номером по всему миру и во всех размерных категориях.

Компания предполагала, что продукция будет продаваться очень хорошо, но не ожидала, что спрос приведет к коллапсу в магазинах.

Adidas занимается вопросом с целью обеспечения торговых точек формой на случай победы южноамериканской сборной в финале ЧМ-2022 в воскресенье.