Не только Месси и Роналду. Звезды, которых вы больше не увидите на чемпионатах мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Не только Месси и Роналду. Звезды, которых вы больше не увидите на чемпионатах мира

Для кого-то ЧМ-2022, скорее всего, последний в карьере.

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Источник: Чемпионат.com

Лионель Месси уже подтвердил, что финал ЧМ-2022 станет для него последним в карьере матчем на чемпионатах мира. Скорее всего, больше не сыграет на главном турнире для сборных и ещё одна суперзвезда современного футбола Криштиану Роналду, несмотря на слова его сестры, что «41 год — хороший возраст». Эпоха Месси и Роналду, к сожалению, подходит к концу. Но ещё грустнее становится, когда понимаешь, что на чемпионатах мира после 2022-го не выступят и многие другие топовые футболисты. Вот для кого Катар был, по-видимому, последним шансом покорить мир в составе сборной.

Аргентина: Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Папу Гомес

Источник: Reuters

Не только Месси, но и ещё как минимум трое игроков сборной Аргентины понимают, что прощаются с чемпионатами мира. Если Лео сейчас 35 лет, то Отаменди, Ди Марии и Гомесу — по 34. При этом все они родились в феврале 1988-го, так что ещё до ЧМ-2026 каждому из них исполнится 38. В лице Отаменди и Ди Марии «альбиселесте» потеряет важнейших игроков.

Португалия: Пепе

Источник: Reuters

Пепе кажется вечным, сделанным из железа игроком, но, конечно же, это не так. Центральный защитник, как и Роналду, уже провёл свой последний матч на чемпионате мира. Через пару месяцев ему исполнится 40 лет — невероятное долголетие для футболиста на топ-уровне! Пепе был хорош на ЧМ-2022: сыграл четыре полных матча, забил гол Швейцарии в плей-офф.

Эквадор: Эннер Валенсия

Источник: Reuters

Герой Эквадора на групповом этапе тоже вряд ли ещё сыграет на чемпионатах мира. Форварду и капитану национальной команды уже 33 года, он и в Катаре «подседал» во вторых таймах. Но, несомненно, все запомнят его бойцовские качества и мастерские голы — Валенсия оформил дубль в ворота Катара и спас эквадорцев от поражения в игре с Нидерландами.

Англия: Кайл Уолкер, Киран Триппьер, Джордан Хендерсон

Источник: Reuters

Сборная Англии была реальным претендентом на победу на ЧМ-2022, и трём её игрокам должно быть особенно горько от того, что взять золото не удалось. Уолкеру, Триппьеру и Хендерсону через четыре года будет по 36 лет. Защитник «Тоттенхэма» и полузащитник «Ливерпуля» действительно здорово смотрелись в плей-офф. Уолкер не дал развернуться на своём фланге Килиану Мбаппе, Хендерсон забил Сенегалу.

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Гарет Бэйл

Источник: Reuters

Для звезды валлийского футбола Гарета Бэйла это был первый и последний чемпионат мира в карьере. Печально, что сыграл он на ЧМ не на пике. Бэйл сделал всё, что мог, забив американцам с пенальти. Но ждать от Гарета чудес в каждом матче на таком уровне было бы наивно. Вместе с Бэйлом, очевидно, попрощается с чемпионатами мира и основной вратарь сборной Уэльса — 35-летний Хеннесси.

Мексика: Гильермо Очоа

Источник: Reuters

Мы привыкли на последних чемпионатах мира к чудесам в исполнении мексиканского голкипера. Но, похоже, ЧМ-2022, на котором Очоа отразил пенальти от Роберта Левандовского, станет последним и для него. Летом 2026-го Гильермо будет уже 41 год. Конечно, голкиперы, как правило, выступают дольше полевых игроков и могут дотянуть даже до такого возраста, но это всё же исключения.

Польша: Камил Глик, Роберт Левандовски

Источник: Reuters

Сам Левандовски, судя по всему, тоже попрощался с чемпионатами мира. Через четыре года великому польскому бомбардиру будет почти 38 — в этом возрасте вряд ли поможет даже потрясающее умение Роберта держать себя в идеальной физической форме. Два гола на ЧМ-2022 он забил — Саудовской Аравии и Франции, но в целом партнёры слабо его поддерживали. 34-летний лидер обороны Глик тоже отыграл своё на ЧМ.

Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер

Источник: AP 2022

Сборная Дании стала одним из главных разочарований чемпионата мира в Катаре. «Последний танец» вместе с национальной командой не удался двум её «старичкам» — 36-летнему Шмейхелю и 33-летнему Кьеру. Защитник-капитан вообще выпал из основы после первого матча с Тунисом. Очевидно, что через четыре года их места в датской сборной будут занимать игроки следующего поколения.

Франция: Уго Льорис, Оливье Жиру

Источник: AP 2022

Основной вратарь сборной Франции и лучший её бомбардир в истории, несомненно, проводят в Катаре свой последний чемпионат мира. Жиру уже 36 лет, Льорису пока 35, но через полторы недели у голкипера будет день рождения. Даже если эти двое дотянут на клубном уровне до 40, богатой на таланты Франции не потребуются их услуги на ЧМ-2026.

Коста-Рика: Кейлор Навас

Источник: Reuters

Легендарный для Коста-Рики голкипер также отыграл своё на мировых первенствах. Конечно, Навасу было неприятно получать на последнем в карьере ЧМ семь мячей от Испании и четыре от Германии, но что мог сделать Кейлор, если даже с пятью защитниками в обороне команды хватало дыр? Зато сухая победа над Японией (1:0) станет приятным воспоминанием для Наваса.

Германия: Мануэль Нойер, Томас Мюллер

Источник: AFP 2022

Если спросить Нойера и Мюллера, утолили ли они свой голод, выиграв по одному титулу на чемпионатах мира, оба наверняка ответят нет. Однако со вторым золотом не срослось. Последние два ЧМ стали катастрофой для сборной Германии. В Катаре и 36-летний Нойер, и 33-летний Мюллер не оправдали ожиданий. До 2026-го голкипер с форвардом едва ли дотянут в национальной команде.

Испания: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Серхио Бускетс

Источник: Reuters

Бускетс, как и немецкий дуэт, упустил в 34 года возможность выиграть второе золото ЧМ в карьере. А вот 33-летние защитники Альба и Аспиликуэта так и не станут чемпионами мира. Этих троих не стоит ждать на ЧМ-2026 — новое поколение попросит освободить места в составе. Аспиликуэта и в Катаре особо не пригодился, играл через раз. Альба отметился голевыми пасами в матчах с Коста-Рикой и Германией.

Бельгия: Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витсель, Эден Азар, Дрис Мертенс

Источник: AP 2022

Бельгийцы должны омолаживать состав, держа в уме ЧМ-2026. «Золотое» поколение сходит со сцены, так ничего и не выиграв со сборной. Для 35-летних Вертонгена и Мертенса и 33-летних Витселя и Алдервейрелда этот турнир был наверняка последним чемпионатом мира в карьере. Азару всего 31, он при желании мог бы зацепить ЧМ-2026, но объявил об уходе из команды. В его форме это было честное решение.

Хорватия: Деян Ловрен, Домагой Вида, Лука Модрич, Иван Перишич

Источник: Reuters

Хорваты дважды были близки к завоеванию Кубка мира, но даже этому талантливейшему поколению не повезло. На следующем ЧМ, если «шашечные» туда попадут, придётся играть без гениального дирижёра Модрича. Луке уже 37 лет, и он, конечно же, своё на мировых первенствах отыграл. 33-летние Ловрен, Вида и Перишич тоже, вероятно, не помогут сборной через четыре года. Вида даже ЧМ-2022 провёл на скамейке.

Бразилия: Дани Алвес, Тьяго Силва

Источник: Reuters

Два прекрасных бразильских защитника завершат карьеру, так и не став чемпионами мира. ЧМ-2022 был последним шансом для 39-летнего Дани Алвеса и 38-летнего Тьяго Силвы. Самый титулованный футболист планеты Дани Алвес ехал в Катар, скорее, как «воспитатель» Неймара, тем не менее свои минуты на турнире получил. Тьяго Силва был, конечно, более ценной фигурой на поле.

Камерун: Эрик Шупо-Мотинг

Источник: Reuters

Камерунский нападающий неожиданно превратился осенью в основного форварда и главного бомбардира «Баварии». Так что на ЧМ-2022 ехал настоящей звездой. Но на турнире в Катаре отметился только одним результативным действием в составе «Неукротимых львов» — голом в ворота сборной Сербии. Других чемпионатов мира в его карьере, видимо, уже не будет. Шупо-Мотингу 33 года, дотянуть до ЧМ-2026 тяжело.

Сербия: Душан Тадич

Источник: Reuters

Сборная Сербии, как ни жаль, провалилась на ЧМ-2022. Почему-то почти на каждом чемпионате мира с сербами происходит одно и то же, несмотря на сильный по подбору игроков состав. Многие из сегодняшней команды могут получить новый шанс на ЧМ-2026, за исключением, пожалуй, капитана Тадича. Ему уже 34 года, он в лучшем случае доиграет до ближайшего Евро. На ЧМ-2022 хавбек отдал два голевых паса.

Уругвай: Диего Годин, Мартин Касерес, Луис Суарес, Эдинсон Кавани

Источник: Reuters

Уругвайские герои дней минувших сделали на ЧМ-2022 последнюю попытку покорить мир, но не вытащили свою команду из группы. 36-летний Годин, 35-летние Суарес, Кавани и Касерес, понятное дело, не будут в составе сборной через четыре года. В Катаре запомнилась игра Суареса в решающем матче на групповом этапе с Ганой. Экс-нападающий «Барселоны» был хорош, став автором голевой передачи.

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1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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