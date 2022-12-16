СМИ: Во Франции 14 тыс. человек будут обеспечивать порядок во время финала чемпионата мира

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции планирует задействовать до 14 тыс. сотрудников полиции и жандармерии в субботу и воскресенье по всей стране для охраны порядка на улицах городов в дни заключительных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает в пятницу телеканал «Се-ньюс».

В министерстве ожидают, что в воскресенье, если сборная Франции обеспечит себе третий титул чемпиона мира, только на Елисейские Поля могут выйти от 300 до 600 тыс. человек. В этот день должны задействовать 14 тыс. правоохранителей по всей стране. Елисейские Поля в воскресенье станут полностью пешеходной улицей, а полиция будет изымать пиротехнику и проверять пассажиров, прибывающих в столицу на поездах.

Чуть меньше сил задействуют во время матча за третье место между сборными Марокко и Хорватии, который пройдет в субботу. Движение по Елисейским Полям в этот день перекрываться не будет, а на улицах французских городов будут дежурить 12,5 тыс. полицейских и жандармов. Как и в воскресенье, стражи порядка намерены уделить особое внимание безопасности магазинов вдоль проспекта и Триумфальной арки, которая расположена в его верхней части на площади Шарля де Голля.

Примечательно, что в ходе полуфинальной игры между сборными Франции и Марокко 14 декабря, после которой большинство экспертов ожидали массовые погромы по всей стране, по официальным данным, было задействовано лишь 10 тыс. человек. В тот день сборная Франции одержала победу (2:0), из-за чего активность болельщиков команды Марокко была не такой масштабной, как во время прошлых этапов турнира. Беспорядки с участием болельщиков обеих сборных были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне, один человек погиб, есть пострадавшие.

В Париже также были отмечены стычки с полицией: как сообщал телеканал Бэ-эф-эм, группы агрессивно настроенных болельщиков сломали несколько строительных ограждений на тротуаре и начали бросать камни и бутылки в полицейских и жандармов, а также запускать в их сторону фейерверки. По информации телеканала, на соседних улицах также были сожжены два скутера. Во французской столице удалось задержать группу из примерно 40 правых радикалов, которые, по мнению полиции, хотели напасть на болельщиков Марокко и имели при себе оружие.