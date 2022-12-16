СМИ: Во Франции 14 тыс. человек будут обеспечивать порядок во время финала чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
12:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Во Франции 14 тыс. человек будут обеспечивать порядок во время финала чемпионата мира

В Министерстве внутренних дел ожидают, что в случае победы французской команды в финале, только на Елисейские Поля могут выйти от 300 до 600 тыс. человек.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции планирует задействовать до 14 тыс. сотрудников полиции и жандармерии в субботу и воскресенье по всей стране для охраны порядка на улицах городов в дни заключительных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает в пятницу телеканал «Се-ньюс».

В министерстве ожидают, что в воскресенье, если сборная Франции обеспечит себе третий титул чемпиона мира, только на Елисейские Поля могут выйти от 300 до 600 тыс. человек. В этот день должны задействовать 14 тыс. правоохранителей по всей стране. Елисейские Поля в воскресенье станут полностью пешеходной улицей, а полиция будет изымать пиротехнику и проверять пассажиров, прибывающих в столицу на поездах.

Чуть меньше сил задействуют во время матча за третье место между сборными Марокко и Хорватии, который пройдет в субботу. Движение по Елисейским Полям в этот день перекрываться не будет, а на улицах французских городов будут дежурить 12,5 тыс. полицейских и жандармов. Как и в воскресенье, стражи порядка намерены уделить особое внимание безопасности магазинов вдоль проспекта и Триумфальной арки, которая расположена в его верхней части на площади Шарля де Голля.

Примечательно, что в ходе полуфинальной игры между сборными Франции и Марокко 14 декабря, после которой большинство экспертов ожидали массовые погромы по всей стране, по официальным данным, было задействовано лишь 10 тыс. человек. В тот день сборная Франции одержала победу (2:0), из-за чего активность болельщиков команды Марокко была не такой масштабной, как во время прошлых этапов турнира. Беспорядки с участием болельщиков обеих сборных были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне, один человек погиб, есть пострадавшие.

В Париже также были отмечены стычки с полицией: как сообщал телеканал Бэ-эф-эм, группы агрессивно настроенных болельщиков сломали несколько строительных ограждений на тротуаре и начали бросать камни и бутылки в полицейских и жандармов, а также запускать в их сторону фейерверки. По информации телеканала, на соседних улицах также были сожжены два скутера. Во французской столице удалось задержать группу из примерно 40 правых радикалов, которые, по мнению полиции, хотели напасть на болельщиков Марокко и имели при себе оружие.

Угрозу со стороны правых радикалов глава МВД Жеральд Дарманен обозначил на совещании с начальниками различных служб министерства. По словам министра, речь идет о «нескольких десятках человек, которые находятся в меньшинстве, но представляют опасность». Он призвал следить за членами ультраправых организаций, не допускать их объединения в большие группы на улицах во время послематчевых гуляний и напомнил, что некоторые из задержанных в ночь на четверг принадлежали к организациям, распущенным за экстремизм.

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1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
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