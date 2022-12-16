Пять причин, почему Анчелотти — идеальный тренер для сборной Бразилии

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять причин, почему Анчелотти — идеальный тренер для сборной Бразилии

Итальянец умеет располагать к себе звёзд уровня Неймара. После провала Тите на ЧМ он мог бы сделать команду чемпионом.

Наверх
Источник: Reuters

После вылета Бразилии с ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала главный тренер команды Тите сообщил, что покидает свой пост. За шесть лет у руля сборной он выиграл с ней лишь Кубок Америки, тогда как на мировых форумах дважды останавливался на одной и той же стадии.

После решения Тите Бразилии предстоит определиться с его сменщиком. Среди главных кандидатов на пост различные источники называют Карло Анчелотти. Пока представить его у руля сборной Бразилии сложно: сейчас итальянец работает в «Реале», и его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Но, а вдруг южноамериканцы окажутся настойчивы и смогут переманить к себе тренера? Называем причины, почему попробовать сделать это им стоит.

Тактика Анчелотти зависит от способностей игроков. Комфорт футболистов для него на первом месте

В Бразилии полно способных футболистов. А ещё они любят получать удовольствие от процесса. Такой подход тренера им точно пришёлся бы по душе, особенно лидеру атаки Неймару.

Моя работа заключается в создании системы игры при помощи раскрытия характеристик имеющихся футболистов, причём таким образом, чтобы исполнителям в рамках системы было максимально комфортно.

Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

На ЧМ-2022 схему Бразилии можно обозначить как 4−4−2. При обороне было именно так — Неймар и Ришарлисон располагались выше двух других линий из четырёх человек. Говоря об атаке, важно отметить большой диапазон перемещений Неймара. Примечательно, что Анчелотти очень хорошо относится к данной схеме и даже является её поклонником. Если вдруг он возглавит сборную, то ему и игрокам уже будет от чего оттолкнуться.

Если вынести за скобки игроков, лучшей схемой будет 4−4−2. Благодаря ей удаётся создать максимально сбалансированную команду, в плане игры в защите уж точно. Эта расстановка зеркально отображает поле, то есть прямоугольник.

Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

Карло выстраивает с игроками отношения, которые близки к дружеским. Ему помогает сердобольность

Комфорт игроков для Анчелотти важен не только на поле, но и за его пределами. Поэтому он пытается понять каждого футболиста и уже затем найти решение ситуации, а не просто диктовать исполнителю, как надо и не надо делать. Своим методом тренер располагает к себе футболистов, а не отталкивает. Чаще всего у него получается достигать взаимопонимания, и это приносит тренеру большое удовольствие.

Источник: РИА "Новости"

В плане отношений с игроками наиболее показательная история случилась с тренером в «Милане». Однажды Карло заметил, что один очень успешный игрок сам не свой, но долго не мог понять в чём дело. В итоге ситуация разрешилась диалогом, по итогам которого тренер осознал, почему здесь и сейчас исполнитель временно не может показывать свой максимум. Вскоре после общения ситуация разрешилась.

В конце концов футболист подошёл ко мне и признался, что у него есть проблема. Выяснилось, что он собирается жениться, но при этом сомневается в своём желании. Мы поговорили, я посоветовал поступать так, как велят чувства. Я был очень счастлив, что он пришёл ко мне. Он не женился, зато стал моим другом.

Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

В команде, где много амбициозных людей, такая готовность тренера войти в положение часто просто необходима. Бразилия как раз такая.

На ЧМ-2022 получилось так, что у основного игрока правого края атаки Рафиньи 0 голевых действий, а у выходившего на замену Габриэла Жезуса ни одного результативного подъёма с лавки. Как так вышло, что они совсем себя не проявили?! Та ситуация, когда спросить с себя должны не только они, но и тренер. Есть все основания полагать, что при Анчелотти всё могло быть иначе.

За умение обеспечить футболистам комфорт на поле и за его пределами Анчелотти восхищаются большие футбольные личности, которым удалось поработать с тренером. Среди них Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм.

Карло был ориентирован на создание семьи. Ключом к успеху являлись отношения, которые он строил. Он знает, что только при наличии крепких отношений от футболистов можно добиться максимальной отдачи. Вот что делает его особенным. Анчелотти — умный тренер, который заботится о тебе и желает всего наилучшего, умеет чередовать шутки и серьёзность.

Криштиану Роналду
играл при Анчлеоттти в «Реале»

А вот слова Бекхэма: «Я отчётливо помню последний матч Карло в “Милане”. Тогда я увидел, как его любят игроки. Они любили его не как тренера, а как человека. Для футболистов его уход был сродни потере отца. Я провёл с ним лишь полгода, но даже я был тронут его прощальной речью, которую он эмоционально произнёс на итальянском. У Мальдини, Гаттузо, Индзаги и Несты были слёзы».

Стоп, кажется, кого-то ещё нужно упомянуть. Ах да, его — Златана Ибрагимовича. Когда Анчелотти ушёл из «ПСЖ», Ибрагимович встал и сказал партнёрам: «Теперь, когда он ушёл, вы все поймёте, насколько он был хорош!».

Из бразильцев хорошо знает Анчелотти полузащитник Каземиро, с которым он вместе работал в «Реале» и выиграл много титулов, включая две Лиги чемпионов. Сейчас Каземиро 30 лет, если не случится форс-мажора, он сыграет на ЧМ-2026.

Источник: РИА "Новости"

Критические моменты не мешают Анчелотти принимать верные решения

Если всё идёт плохо, то Анчелотти это совсем не страшит. За время карьеры тренер неоднократно признавался, что лучшие идеи рождались в крайне неоднозначных ситуациях.

Самый яркий пример бесподобного решения в кризисном положении — раскрытие таланта Андрея Пирло. Работая в «Милане», Карло очень долго Карло не мог понять, как разместить на поле всех классных атакующих игроков. Но потом случился «замечательный инцидент», как называет ситуацию сам тренер: травму получил Андрей Шевченко. Чтобы компенсировать его отсутствие коллективными действиями, специалист придумал опустить на позицию опорника Пирло: «После травмы Шевченко мне пришлось опустить на более глубокую позицию Пирло, чтобы сделать его дирижёром позади двух атакующих центральных полузащитников. В итоге сама собой родилась схема “рождественская ёлка”. Она появилась в поиске практического решения насущного вопроса, а в итоге очень понравилась нашему президенту. Как говорят в Англии, нужда всему научит».

При этом в сложные периоды Анчелотти доверяет себе, а не кому-то со стороны, даже если это один из руководителей. Известно, что к финалу Лиги чемпионов в 2007 году Филиппо Индзаги подходил в плохой форме, но тренер всё равно выпустил его в стартовом составе, а форвард сделал дубль. Карло советовали поступить иначе, но он не прогнулся, что позже стало достоянием общественности.

Я должен был сделать выбор между Альберто Джилардино и Филиппо Индзаги. Игроки и клуб ясно дали понять, что считают Джилардино лучшей кандидатурой. Но он в 10 матчах Лиги чемпионов забил всего два мяча, а у Индзаги была блестящая статистика в еврокубках. Когда Адриано Галлиани предложил выбрать Джалирдино, я ответил: «Индзаги — странный зверь. Возможно, завтра будет его лучший день». Принимая то решение, я доверился инстинкту. Иногда в таких ситуациях необходимо довериться чутью, а не логике.

Карло Анчелотти
главный тренер «Реала»

Карло умеет сосредотачиваться на главном и отбрасывать второстепенное

Анчелотти предпочитает не грузить ни себя, ни футболистов лишней информацией. Поэтому он весьма избирательно и несколько прохладно относится к статистическим данным: «Нельзя придавать цифрам большое значение, — говорил он. — Они точно не должны быть предметом одержимости. В какой-то период все были зациклены на владении мячом, сводя аналитику к этому показателю. Но почему? Да потому, что владение можно было измерить. Я согласен с Эйнштейном: “Не всё то, что можно измерить, имеет значение, и не всё то, что действительно имеет значение, можно подсчитать”. Есть только один цифровой подсчёт, который напрямую коррелирует с победами — это цифры на табло. Ещё… Если Роналду забивает 60 мячей в 60 матчах, то это тоже круто».

Комфорт на поле и за его пределами, ничего лишнего, что может засорить мозг, горячее сердце и холодная голова в сложных ситуациях — да у Анчелотти почти бразильское мышление и взгляд на жизнь!

Анчелотти — чемпион

Бразильцы — пятикратные чемпионы мира, но не выигрывали титул уже 20 лет — последний триумф датирован 2002 годом. Дубль в том финале сделал Роналдо, рядом с ним играли Ривалдо и Роналдиньо.

С Анчелотти шансы Бразилии выиграть Кубок мира вновь резко возрастут. На клубном уровне он взял 24 трофея, в том числе все чемпионаты топ-5 лиг (рекордсмен) и четыре Лиги чемпионов (рекордсмен) — по два раза с «Миланом» и «Реалом».

«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

С ЧМ-2022 Бразилия вылетела очень странным образом. Когда до конца дополнительного времени оставалось ещё шесть минут, Неймар и компания уже пытались тянуть время! Тите сохранял схему 4−4−2, во многом бездействуя. Анчелотти в критической ситуации мог бы сделать одно из двух — либо не позволить команде заниматься такой ерундой, либо, если уж на то пошло, усилить команду дополнительным защитником или опорником.

Нельзя сказать, что Тите не умеет побеждать — в его активе 13 трофеев в качестве тренера. Но опыт Анчелотти гораздо шире, ведь Тите побеждал только на американском континенте, а в последние десять лет взял всего четыре титула. Назначить после Тите Анчелотти — значит довериться не просто более сильному тренеру, а одному из лучших на планете.

Евгений Ломоносов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин орал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов!
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Главные темы
Пять причин, почему Анчелотти — идеальный тренер для Бразилии
Финальный аккорд гения
Денис Казанский: В финале победит Аргентина — 3:1
Звезды, которых вы больше не увидите на чемпионатах мира
Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением
СМИ: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира
Инфантино заявил, что формат группового этапа чемпионата мира 2026 года нужно обсудить
В ФИФА рассказали об организации турнира с участием сборных из четырех конфедераций
Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории
СМИ: Во Франции 14 тыс. человек будут обеспечивать порядок во время финала чемпионата мира
У adidas дефицит футболок Месси, компания не ожидала столь высокого спроса. Растет выпуск подделок
Зиеш пожертвовал $ 325 тыс. призовых нуждающимся в Марокко
Макрон хочет взять Бензема, Погба и ряд других игроков с собой на финал ЧМ-2022
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Мбаппе не только вышел в финал, но и получил футболку сборной Марокко
На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за 3 дня до финала ЧМ-2022
Польский арбитр Марциняк рассудит финалистов чемпионата мира
Марокканская федерация подала жалобу на судейство в полуфинале ЧМ
Дешам — о финале ЧМ: В конце матча кто-то точно получит третью звезду на футболке
Зеедорф: Хочу увидеть финал чемпионата мира с голами Месси и Мбаппе
Кто лучше всех себя «продал» на ЧМ-2022. 7 новых звёзд, которые теперь должны сменить клуб
Далич поделился мнением о матче за третье место на ЧМ-2022
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Считаем медали ЧМ. Германия − лидер общего зачета, кого обгонят Франция и Аргентина
Экс-наставник «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии
Лукашенко возмутился отсутствием сборной Беларуси на ЧМ-2022
Дафф: Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать Месси бутсы
Франция идет защищать титул ЧМ. Такое удавалось только двум сборным
Объявлена символическая сборная ½ финала ЧМ-2022 по версии WhoScored
Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal
«Со стороны Аргентины идёт накачка». Судьи реально вытащили Месси в финал чемпионата мира?
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Карьера Месси в сборной Аргентины
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
Тренировки на базе «Реала», недопонимание с Мендешем и желание сыграть на Евро-2024. Что происходит с Роналду после вылета с ЧМ
Григорян: Дешам — бездарность. Игроки Франции выполняют непривычные функции, это убожество
Месси о рекордах: «Все это хорошо, но важен лишь успех команды, он прекраснее всего. Остался один шаг»
В финале ЧМ-2022 наибольшее представительство будет иметь Ла Лига, из клубов — «Атлетико»
Президент Франции Макрон посетит финал чемпионата мира в Катаре
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
«Реал» отпустил Бензема к сборной Франции перед финалом чемпионатом мира
Франция и Аргентина — идеальные финалисты чемпионата мира. Их хочется ненавидеть
Дешам рассказал о восстановлении Упамекано и Рабьо перед финалом ЧМ
«Можете выбирать финалиста ЧМ-2026. За ним придет Мбаппе». Французы в экстазе от сборной
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события ½ финала ЧМ-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь