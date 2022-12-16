Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стал лучшим в истории. Об этом журналистам в пятницу заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. На турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность, благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории», — сказал Инфантино.

«Саудовская Аравия, Индия, США, Мексика и Южная Корея — страны, из которых приехало больше всего болельщиков», — отметил президент ФИФА.

Ранее Инфантино назвал лучшим чемпионатом мира турнир, прошедший в России в 2018 году. Тогда чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2).