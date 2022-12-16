В ФИФА рассказали об организации турнира с участием сборных из четырех конфедераций
Такой турнир нужен, чтобы было больше матчей между командами с разных континентов, отметил Джанни Инфантино.
Такой турнир нужен, чтобы было больше матчей между командами с разных континентов, отметил Джанни Инфантино.
ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) будет организовывать турнир с участием четырех сборных из разных конфедераций во время весенней паузы на матчи национальных команд. Об этом журналистам в пятницу заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Мы решили, что в десятидневное окно в марте будем организовывать турнир между четырьмя сборными из разных конфедераций. Чтобы было больше матчей между командами с разных континентов», — сказал Инфантино.
1 июня был организован матч победителей чемпионатов Европы и Южной Америки, который получил название «Финалиссима» и в котором приняли участие команды Аргентины и Италии. Сборная Аргентины тогда победила со счетом 3:0. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении «Финалиссимы» с участием победителей женского чемпионата Европы и Кубка Америки.