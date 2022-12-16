Инфантино заявил, что формат группового этапа чемпионата мира 2026 года нужно обсудить

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Формат группового турнира чемпионата мира по футболу 2026 года следует еще раз обсудить. Об этом журналистам в пятницу заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. В финальной стадии турнира впервые сыграют 48 команд.

«Полагаю, что нам следует снова обсудить формат групп следующего чемпионата мира, — сказал Инфантино. — Планировалось, что будет по три команды в группе, но здесь, на чемпионате мира в Катаре, были потрясающие и напряженные развязки в группах. Поэтому, может, следует сделать 12 групп по четыре команды. Это мы снова должны обсудить».

«Место проведения чемпионата мира 2030 года будет определено в 2024 году», — отметил президент ФИФА.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.