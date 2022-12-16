Инфантино заявил, что формат группового этапа чемпионата мира 2026 года нужно обсудить
В финальной стадии турнира впервые сыграют 48 команд.
В финальной стадии турнира впервые сыграют 48 команд.
ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Формат группового турнира чемпионата мира по футболу 2026 года следует еще раз обсудить. Об этом журналистам в пятницу заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. В финальной стадии турнира впервые сыграют 48 команд.
«Полагаю, что нам следует снова обсудить формат групп следующего чемпионата мира, — сказал Инфантино. — Планировалось, что будет по три команды в группе, но здесь, на чемпионате мира в Катаре, были потрясающие и напряженные развязки в группах. Поэтому, может, следует сделать 12 групп по четыре команды. Это мы снова должны обсудить».
«Место проведения чемпионата мира 2030 года будет определено в 2024 году», — отметил президент ФИФА.
Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.
На первом (1930) и четвертом (1950) чемпионатах мира участвовало по 13 сборных. В 1934 году был опробован формат с 16 командами, а в 1938 году число сборных было сокращено на одну. С 1954 по 1978 год на чемпионатах мира выступали 16 команд, а с 1982 по 1994 год — 24. С мирового первенства 1998 года участниками финального турнира чемпионата мира становились 32 сборные.