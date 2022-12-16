Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс завершил свою карьеру в составе национальной команды.
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс завершил свою карьеру в составе национальной команды.
Об этом объявил официальный сайт королевской федерации футбола страны.
Опорных хавбек провёл свой последний турнир в составе «Фурии рохи» на чемпионате мира в Катаре.
Сборная Испании не смогла пройти дальше ⅛ финала турнира, где уступила Марокко в серии послематчевых пенальти.