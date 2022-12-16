Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением
Форвард сборной Бразилии Неймар попросил своего партнёра по национальной команде Ришарлисона удалить татуировку со своим изображением, сообщает Daily Star.
Форвард сборной Бразилии Неймар попросил своего партнёра по национальной команде Ришарлисона удалить татуировку со своим изображением, сообщает Daily Star.
Ранее Ришарлисон сделал татуировку с изображением легендарного бразильского нападающего Роналдо и Неймара в честь участия в чемпионате мира в Катаре.
По всей вероятности, Неймар не оценил такой поступок товарища по сборной и отправил форварду «Тоттенхэма» € 30 тыс., чтобы он свёл изображение со спины.
В 25 лет Ришарлисон принял участие в первом в своей карьере чемпионате мира и забил три из восьми голов сборной Бразилии на турнире, став лучшим бомбардиром команды. Бразилия завершила ЧМ поражением в матче ¼ финала с Хорватией, уступив в серии пенальти.