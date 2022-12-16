Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Ранее Ришарлисон сделал татуировку с изображением легендарного бразильского нападающего Роналдо и Неймара в честь участия в чемпионате мира в Катаре.

По всей вероятности, Неймар не оценил такой поступок товарища по сборной и отправил форварду «Тоттенхэма» € 30 тыс., чтобы он свёл изображение со спины.