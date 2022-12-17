Тренер Марокко: чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу

«Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам, и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов. Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале, а даже если бы заняли второе место, я сказал бы то же самое», — цитирует Реграги RMC Sport.