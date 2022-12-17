Орлов: Неймар у бразильцев звезда. Но что эта звезда сделала для сборной?
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском нападающем Неймаре.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском нападающем Неймаре.
«Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле — футбол качественный.
Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в “ПСЖ”. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.
Неймар финтит в центе поля — и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол. Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку", — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, сборная Бразилии покинула чемпионат мира в Катаре на стадии ¼ финала.