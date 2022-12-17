Талалаев считает, что Марокко дошло до полуфинала ЧМ при помощи судей
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.
«Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства. По-другому бы они не дошли так далеко, несмотря на яркость лидеров — Хакими, Амрабата», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
В матче за третье место мундиаля марокканцы сыграют со сборной Хорватии. Игра пройдёт 17 декабря. Начало — в 18:00 мск.
В финале турнира встретятся Франция и Аргентина. Решающий матч состоится 18 декабря.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассказал о финансовой составляющей чемпионата мира в Катаре.