Реграги: Хочу, чтобы Мбаппе выиграл ЧМ-2022 — он новый Пеле

«Мбаппе — новый Пеле, он гонится за своими цифрами. Я бы хотел, чтобы он выиграл чемпионат мира-2022. Надеюсь, на него не будет слишком большого давления.



Это будет сбалансированный финал. Аргентина приобрела уверенность, у них есть Месси, который является лучшим. Франция хорошо защищается, соглашается играть без мяча и имеет очень быстрых игроков. Думаю, шансы 50 на 50.



Франция может сделать исторический дубль. Вам нужно только посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они самые лучшие в мире. Я тоже этим горжусь, ведь родился во Франции и являюсь плодом французской школы. Их много критикуют, но их игроки самые лучшие в мире, как и национальная сборная», — цитирует Реграги El Diario.