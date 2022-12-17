Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
18:00Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение

Опыт показывает, что игру Хорватии и Марокко нужно смотреть.

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Источник: Чемпионат.com

После полуфиналов чемпионата мира весь мир предвкушает финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Это логично, но ведь есть ещё игра за третье место между Хорватией и Марокко, которая ушла даже не на второй, а на третий план. Да и вообще, борьба за бронзу привлекает мало внимания. Многие даже называют её встречей лузеров, ведь участники — сборные, остановившиеся в шаге от мечты и явно сильно этим демотивированные. Заслуженно ли публика отворачивается от матчей за третье место? Опыт чемпионатов мира в XXI веке заставляет усомниться.

Сразу оговоримся: конечно, матч за третье место уступает финалу по напряжению. Бронзовые медали не трофей, поэтому команды могут в большей степени играть в удовольствие и больше рисковать. Здесь будет лишь сравнение на основе пяти турниров, прошедших за последние 20 лет.

ЧМ-2002

Финал: Германия — Бразилия — 0:2
Матч за 3-е место: Корея — Турция — 2:3.

Начнём с первого чемпионата мира в этом веке, который состоялся в 2002 году. Тот турнир был чем-то похож на нынешний: в полуфинале тоже оказались два явных фаворита и два аутсайдера. На месте Франции и Аргентины были Германия и Бразилия, на месте Хорватии и Марокко — Корея и Турция. И тоже обошлось без сенсаций: болельщики получили финал с мощной вывеской и битву команд-открытий в матче за третье место.

Источник: AP 2022

И матч за третье не подвёл! Мотивации хватало и тем, и другим, ведь шанс на медали был историческим. Отсюда пять голов, один из которых — самый быстрый в истории чемпионатов мира. Ныне запрещённый в Турции Хакан Шукюр забил уже на 11-й секунде и помог своим взять желанную бронзу. А Корея, которая вместе с Японией принимала тот турнир и дошла так далеко во многом благодаря скандальному судейству, осталась без медалей. Кстати, тренировал ту сборную Гус Хиддинк.

ЧМ-2006

Финал: Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
Матч за 3-е место: Германия — Португалия — 3:1.

История, противоположная той, что случилась в 2002 году, но не менее захватывающая. На этот раз в четвёрке полуфиналистов были исключительно топ-сборные. Про финал вы и так хорошо помните, ведь именно там Зинедин Зидан ударил в грудь Марко Матерацци и лишился возможности взять главный футбольный трофей в последнем матче в карьере.

А вот в игре за третье место встретились хозяйка турнира Германия и Португалия с опытным Луишем Фигу и молодым Криштиану Роналду. Опять же, с мотивацией всё было в порядке у обеих команд: немцам нельзя было провалиться при своих болельщиках, а мощному поколению португальцев хотелось остаться в истории, ведь до них сборная брала медали на чемпионате мира лишь однажды — в 1966-м, и тоже бронзу.

Источник: AP 2022

Закончилось всё мощным выступлением Германии с дальними ударами Бастиана Швайнштайгера. Португальцы, пропустив три, забили лишь один в концовке, а после финального свистка рухнули на газон в полном разочаровании.

ЧМ-2010

Финал: Нидерланды — Испания — 0:1 (д. в.)
Матч за 3-е место: Уругвай — Германия — 2:3.

В 2010-м в полуфиналы залетела одна команда-сенсация: Уругвай выиграл группу и прошёл две стадии плей-офф, попутно устроив легендарную битву с Ганой в четвертьфинале (рука Луиса Суареса — это оттуда). В финале, куда вышли Нидерланды и Испания, дело дошло до дополнительного времени, а решил всё единственный гол Андреса Иньесты. А что было в матче за третье место?

Уругвай и Германия выдали настоящий блокбастер: немцы забили первыми, уругвайцы совершили камбэк с фирменным голом Диего Форлана, однако европейская команда снова вышла вперёд, причём победный мяч оформила на 82-й минуте. Вторая подряд бронза для Германии. Сюжет? Да!

Источник: AP 2022

ЧМ-2014

Финал: Германия — Аргентина — 1:0 (д. в.)
Матч за 3-е место: Бразилия — Нидерланды — 0:3.

В полуфинале, как и в 2006-м, был набор из сильных сборных. Хотя по результатам решающих матчей может показаться, что среди них был явный аутсайдер. Речь про Бразилию, для которой тот турнир был домашним. Бразильцы получили исторические 1:7 от Германии в полуфинале и отправились играть за бронзу с Нидерландами, которые, в отличие от предыдущего чемпионата мира, не смогли добраться до финала.

Утешительного приза для Бразилии не случилось. Нидерланды с Луи ван Галом (что-то вечно) размотали южноамериканцев, которые явно так и не пришли в себя после страшного унижения в полуфинале.

Источник: AP 2022

ЧМ-2018

Финал: Франция — Хорватия — 4:2
Матч за 3-е место: Бельгия — Англия — 2:0.

Самый свежий пример случился на чемпионате мира в России. И снова была сенсация — мощное поколение хорватов решило напоследок выстрелить (как выяснилось сейчас, всё-таки не напоследок). Франция, уже тогда отличавшаяся хладнокровием и прагматичностью, выбила Бельгию, а Англия, поведя в счёте, проиграла Хорватии в дополнительное время.

В итоге в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретились Бельгия и Англия. И, пожалуй, это единственное явное исключение в этом списке. Раздосадованные англичане вышли и сыграли тухло, а бельгийцы без особого сопротивления и напряга впервые в своей истории завоевали медали чемпионата мира.

Источник: AP 2022

Подведём итоги. В пяти финалах забито 12 голов, в матчах за третье место на этом же отрезке — 19. Конечно, в футболе важны не только голы, но если оценивать зрелищность, то получается, что игры за бронзу не хуже финалов. И пусть у Хорватии и Марокко в составах нет Лео Месси и Килиана Мбаппе, этот матч всё равно нужно смотреть. 17 декабря, 18:00 мск.

Автор: Михаил Рождественский

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Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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