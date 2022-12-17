Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение

После полуфиналов чемпионата мира весь мир предвкушает финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Это логично, но ведь есть ещё игра за третье место между Хорватией и Марокко, которая ушла даже не на второй, а на третий план. Да и вообще, борьба за бронзу привлекает мало внимания. Многие даже называют её встречей лузеров, ведь участники — сборные, остановившиеся в шаге от мечты и явно сильно этим демотивированные. Заслуженно ли публика отворачивается от матчей за третье место? Опыт чемпионатов мира в XXI веке заставляет усомниться.

Сразу оговоримся: конечно, матч за третье место уступает финалу по напряжению. Бронзовые медали не трофей, поэтому команды могут в большей степени играть в удовольствие и больше рисковать. Здесь будет лишь сравнение на основе пяти турниров, прошедших за последние 20 лет.

ЧМ-2002

Финал: Германия — Бразилия — 0:2

Матч за 3-е место: Корея — Турция — 2:3.

Начнём с первого чемпионата мира в этом веке, который состоялся в 2002 году. Тот турнир был чем-то похож на нынешний: в полуфинале тоже оказались два явных фаворита и два аутсайдера. На месте Франции и Аргентины были Германия и Бразилия, на месте Хорватии и Марокко — Корея и Турция. И тоже обошлось без сенсаций: болельщики получили финал с мощной вывеской и битву команд-открытий в матче за третье место.

И матч за третье не подвёл! Мотивации хватало и тем, и другим, ведь шанс на медали был историческим. Отсюда пять голов, один из которых — самый быстрый в истории чемпионатов мира. Ныне запрещённый в Турции Хакан Шукюр забил уже на 11-й секунде и помог своим взять желанную бронзу. А Корея, которая вместе с Японией принимала тот турнир и дошла так далеко во многом благодаря скандальному судейству, осталась без медалей. Кстати, тренировал ту сборную Гус Хиддинк.

ЧМ-2006

Финал: Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)

Матч за 3-е место: Германия — Португалия — 3:1.

История, противоположная той, что случилась в 2002 году, но не менее захватывающая. На этот раз в четвёрке полуфиналистов были исключительно топ-сборные. Про финал вы и так хорошо помните, ведь именно там Зинедин Зидан ударил в грудь Марко Матерацци и лишился возможности взять главный футбольный трофей в последнем матче в карьере.

А вот в игре за третье место встретились хозяйка турнира Германия и Португалия с опытным Луишем Фигу и молодым Криштиану Роналду. Опять же, с мотивацией всё было в порядке у обеих команд: немцам нельзя было провалиться при своих болельщиках, а мощному поколению португальцев хотелось остаться в истории, ведь до них сборная брала медали на чемпионате мира лишь однажды — в 1966-м, и тоже бронзу.

Закончилось всё мощным выступлением Германии с дальними ударами Бастиана Швайнштайгера. Португальцы, пропустив три, забили лишь один в концовке, а после финального свистка рухнули на газон в полном разочаровании.

ЧМ-2010

Финал: Нидерланды — Испания — 0:1 (д. в.)

Матч за 3-е место: Уругвай — Германия — 2:3.

В 2010-м в полуфиналы залетела одна команда-сенсация: Уругвай выиграл группу и прошёл две стадии плей-офф, попутно устроив легендарную битву с Ганой в четвертьфинале (рука Луиса Суареса — это оттуда). В финале, куда вышли Нидерланды и Испания, дело дошло до дополнительного времени, а решил всё единственный гол Андреса Иньесты. А что было в матче за третье место?

Уругвай и Германия выдали настоящий блокбастер: немцы забили первыми, уругвайцы совершили камбэк с фирменным голом Диего Форлана, однако европейская команда снова вышла вперёд, причём победный мяч оформила на 82-й минуте. Вторая подряд бронза для Германии. Сюжет? Да!

ЧМ-2014

Финал: Германия — Аргентина — 1:0 (д. в.)

Матч за 3-е место: Бразилия — Нидерланды — 0:3.

В полуфинале, как и в 2006-м, был набор из сильных сборных. Хотя по результатам решающих матчей может показаться, что среди них был явный аутсайдер. Речь про Бразилию, для которой тот турнир был домашним. Бразильцы получили исторические 1:7 от Германии в полуфинале и отправились играть за бронзу с Нидерландами, которые, в отличие от предыдущего чемпионата мира, не смогли добраться до финала.

Утешительного приза для Бразилии не случилось. Нидерланды с Луи ван Галом (что-то вечно) размотали южноамериканцев, которые явно так и не пришли в себя после страшного унижения в полуфинале.

ЧМ-2018

Финал: Франция — Хорватия — 4:2

Матч за 3-е место: Бельгия — Англия — 2:0.

Самый свежий пример случился на чемпионате мира в России. И снова была сенсация — мощное поколение хорватов решило напоследок выстрелить (как выяснилось сейчас, всё-таки не напоследок). Франция, уже тогда отличавшаяся хладнокровием и прагматичностью, выбила Бельгию, а Англия, поведя в счёте, проиграла Хорватии в дополнительное время.

В итоге в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретились Бельгия и Англия. И, пожалуй, это единственное явное исключение в этом списке. Раздосадованные англичане вышли и сыграли тухло, а бельгийцы без особого сопротивления и напряга впервые в своей истории завоевали медали чемпионата мира.

Подведём итоги. В пяти финалах забито 12 голов, в матчах за третье место на этом же отрезке — 19. Конечно, в футболе важны не только голы, но если оценивать зрелищность, то получается, что игры за бронзу не хуже финалов. И пусть у Хорватии и Марокко в составах нет Лео Месси и Килиана Мбаппе, этот матч всё равно нужно смотреть. 17 декабря, 18:00 мск.