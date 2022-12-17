«Мне все равно». Бензема опубликовал пост перед финалом ЧМ-2022

Бензема опубликовал селфи с подписью: «Мне всё равно».

Нападающий всё ещё остаётся в заявке сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, однако не принял участия ни в одной игре турнира из-за травмы, полученной перед стартом мундиаля.

В прессе ходили слухи, что Бензема может вернуться в расположение французской национальной команды перед финалом чемпионата мира, также сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел пригласить Бензема на финальный матч турнира.