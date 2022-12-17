«Если не отвечу, вы скажете, что я злой». Дешам — о вопросе про Бензема

«Вы общаетесь с иностранными журналистами? Если не отвечу, вы скажете, что я злой. У нас есть игроки, которые ранее получили травмы. Карим — один из них. Последним, кто получил травму, был Лукас Эрнандес. С тех пор у меня есть 24 игрока, которыми я должен управлять.



Задавать вопрос по отношению к этим игрокам, мягко говоря, некрасиво, если не сказать больше. Состав здесь. Я не занимаюсь приглашениями игроков, бывших игроков или травмированных игроков. Я не знаю, кто там будет.



Изначально у нас был один состав, и, судя по тому, что произошло, мы потеряли троих, с Нкунку на старте. Они были частью начала турнира. Завтра игроков будет 24», — приводит слова Дешама RMC Sport.