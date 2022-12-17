Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
18:00Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги

Сегодня бронзу разыграют Хорватия и Марокко.

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Источник: Спорт-Экспресс

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего две игры. Главная состоится в воскресенье: в финале сойдутся Франция и Аргентина. А проигравшие в полуфиналах Хорватия и Марокко поборются за бронзовые медали в матче за третье место.

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Каждые четыре года возникает дискуссия о необходимости «утешительного финала». Даже главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, для которого это шанс достичь невиданной высоты, сомневается в необходимости его проведения. «Это худшая игра, в которой можно участвовать. Обоим соперникам будет очень сложно выходить на этот матч, — уверен Реграги. — Ты сильно расстроен, только что проиграл в полуфинале, но через пару дней обязан вернуться на поле».

Перед матчем за третье место на ЧМ-2014 главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался даже жестче: «Такие игры не должны проводиться. Я говорю об этом уже лет десять. Это несправедливо. Только одна награда имеет значение — золото чемпионата мира. Хуже всего, когда у тебя есть шанс проиграть дважды подряд».

Битвы за бронзу всегда были и будут матчами с пониженной мотивацией. Очень часто на такие игры тренеры выпускают резервистов, дают почувствовать атмосферу вторым или третьим вратарям. Расслабленность, смешанные несыгранные составы, эмоции полувыставочного матча — все это влияет на результативность. В «малых финалах» в среднем за игру забивают 3,84 гола.

Сами матчи за бронзу проводятся давно — со второго чемпионата мира. Отменяли его лишь в 1950 году, когда формально и финала не было — все игры решающего раунда проводились по круговой системе между четырьмя претендентами. Чаще всего бронзу выигрывала Германия (четыре раза), следом идут Бразилия, Польша, Франция и Швеция (по два раза), к которым сегодня может присоединиться Хорватия.

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В 1966 году в матче за третье место участвовала сборная СССР, но уступила Португалии со счетом 1:2. Тот результат до сих пор остается лучшим для советских и российских футболистов на чемпионатах мира.

ФИФА не раз призывали убрать малопривлекательную встречу, но для футбольных властей даже она очень важна. Чемпионат мира — основное средство заработка для Международной федерации футбола, поэтому отказ даже от одной игры означает лишить себя части дохода. Чем больше матчей, тем выше стоимость ТВ-пакета для каждой из полутора сотен стран, транслирующих чемпионат.

Деньги имеют значение и для самих участников матча. Победитель чемпионата мира в Катаре получит 42 миллиона долларов, финалист — 30 миллионов. Победитель и проигравший в борьбе за третье место получат 27 и 25 миллионов долларов соответственно.

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Сами матчи редко запоминаются закрученными сюжетами, и лишь одна игра за всю историю уходила в овертайм — в 1986 году Франция обыграла Бельгию 4:2. Зато матчи за третье место помогают устанавливать рекорды. К примеру, в 1958 году француз Жюст Фонтен оформил покер в ворота сборной ФРГ и довел число голов на том чемпионате мира до 13 — к этой планке до сих пор никто даже не приблизился. А в 2002 году турок Хакан Шукюр забил уже через десять секунд после начала встречи с Кореей — по сей день тот гол остается самым быстрым в истории мировых первенств.

Четыре года назад в Санкт-Петербурге Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0. В том матче соперники выпустили смешанные составы — играли как многие лидеры, так и запасные футболисты. Та встреча не запомнилась ничем особенным, но громкая вывеска привлекла внимание зрителей.

На этот раз между собой сыграют Хорватия и Марокко — сборные не первого эшелона, которые на групповом этапе раскатали блеклую нулевую ничью и на протяжении всего турнира играли от обороны. Интересно, получится ли у них зрелище?

Главные темы
Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги
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История чемпионатов мира
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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