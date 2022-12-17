Аргентина наигрывает три схемы перед финалом с Францией. Одна из них — против Мбаппе
Сборная Аргентины наигрывает три варианта расстановки футболистов на поле перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией. Об этом сообщает Ole.
Сборная Аргентины наигрывает три варианта расстановки футболистов на поле перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией. Об этом сообщает Ole.
По информации источника, одной из схем, которую наигрывали аргентинцы, является 5−3−2. Такая расстановка должна способствовать сдерживанию нападающего французов Килиана Мбаппе. Состав команды при такой схеме выглядит следующим образом:
После замены Лисандро Мартинеса и Молины на Анхеля Ди Марию и Гонсало Монтьеля аргентинцы перестраивались на 4−3−3:
Последняя же расстановка — это 4−4−2, где место Ди Марии занимает полузащитник Леандро Паредес:
Финал пройдёт уже завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.