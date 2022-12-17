Месси подсел на опасное средство. Оно заряжает аргентинцев на чемпионате мира в Катаре
Южноамериканцы привезли на турнир больше тысячи литров «Йерба Мате». Но напиток любят не только они.
Южноамериканцы привезли на турнир больше тысячи литров «Йерба Мате». Но напиток любят не только они.
Два год назад российский теннисист Даниил Медведев признался, что нашёл чудесный метод противостояния судорогам — победителя US Open — 2021 выручает самый обычный огуречный рассол. Солёная жидкость приобретает всё большую популярность и у других спортсменов. Как-то в кадр матча АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» попал физиотерапевт «канониров», который дал бутылочку с рассолом травмировавшемуся Лукасу Торрейре. Уругваец покривился, прополоскал жидкостью рот и выплюнул.
На чемпионате мира в Катаре особенный напиток окрыляет сборную Аргентины — «альбиселесте» прибавляла с каждым матчем и заслуженно в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале Месси и компания превзошли по самоотдаче даже железных хорватов. Одна из причин взлёта — популярный в Южной Америке чай «Йерба Мате».
Тонизирующий напиток происходит из Парагвая — его изготавливают из листьев и веток падуба, но больше всего он популярен в Аргентине. Для рассмотрения влияния мате на результаты сборных в Катаре используем простую математику. По информации The New York Times, бразильцы взяли с собой на чемпионат мира всего 30 литров «Йерба Мате», уругвайцы — 530 литров, тогда как аргентинцы — 1100 (!) литров. Похоже, теперь понятно, почему Неймар грустит дома, а Месси готовится к главному матчу в жизни.
Пресс-атташе «альбиселесте» Николас Новелло сказал, что команда привезла с собой сорта напитка на любой вкус: мате со стеблями (более мягкий вкус), без стеблей (более сильный и горький) и с травами. Напиток употребляют все игроки, в том числе и Месси. Особое значение «Йерба Мате» ощущалось каждый раз, когда команда высаживалась из автобуса — кто-то из игроков неизменно выносил традиционные предметы первой необходимости, в том числе чашку из полой тыквы, прилагаемую к ней серебряную соломинку и термос с горячей водой.
Употребление мате настолько распространено в аргентинской и уругвайской культурах, что болельщики сборной Уругвая выбрали талисманом команды на ЧМ-2022 термос для заваривания «Йерба Мате». У дружелюбной посудины небесно-голубого цвета по имени Ботья даже есть собственный канал в TikTok.
«К сожалению, в Санкт-Петербурге невозможно найти мате, поэтому вся надежда на родственников — они привозят мне траву для заваривания, — признавался “Фонтанке” в бытность выступлений за “Зенит” аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. — Ребята в раздевалке очень удивились, когда увидели, что я пью. Попробовали. Никому не понравилось. Понимаю, что вкус специфический, очень крепкий, тонизирующий. В Аргентине говорят, что мате создаёт дружбу. Все пьют его из одного калебаса (сосуд из высушенных плодов тыквы или калебасового дерева. — Прим. “Чемпионата”) и передают по кругу. Это объединяет».
Президент Национального института «Йерба Мате» в Аргентине Хуан Хосе Шиховски утверждает, что напиток был популярен в Америке задолго до прихода европейцев. Его употребляли коренные жители региона, ценившие его антиоксидантные свойства. Ряд исследований утверждает, что напиток может оказывать положительное влияние на здоровье. «Знаю, что в нём содержится кофеин, — признался полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер. — Напиток очень тонизирует — помимо невероятной бодрости, он способствует ясности мышления».
Постепенно «Йерба Мате» завоёвывает все большую популярность и в Европе. Постарались в том числе и южноамериканские легионеры — помимо Месси, мате обожают уругваец Луис Суарес и бразилец Неймар, ранее представлявшие супертрио в «Барселоне». «Футболисты — лучшие послы “Йерба Мате” во всём мире. Знаю, что папа Франциск, который родом из Аргентины, также большой любитель этого напитка», — подчеркнул Шиховски.
Фундаментальный игрок сборной Франции Антуан Гризманн приобрёл привычку пить мате после того, как подружился с уругвайскими игроками Кристианом Родригесом и Хосе Марией Хименесом, когда они вместе выступали за мадридский «Атлетико». Антуан признался, что теперь употребляет этот напиток ежедневно. Другая французская звезда, Поль Погба, который пропускает ЧМ-2022 из-за травмы, признался в 2018 году, что он подсел на мате после того, как его угостил один из товарищей по «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. «Феноменальный вкус и ощущения», — в восторге от напитка Поль.
Однако не каждый игрок является поклонником вкуса, который некоторые называют слишком горьким, травянистым и терпким. К примеру, защитник сборной США Уокер Циммерман признался, что с мате его познакомили аргентинские одноклубники по «Далласу», и вкус ему категорически не зашёл: «Я не думаю, что когда-нибудь вникну в тонкости восприятия этого культа».
Бывший защитник «альбиселесте» Лисандро Лопес смеётся, когда вспоминает отношение к его увлечению со стороны одноклубников по «Бенфике». «Я прожил в Лиссабоне четыре года. Ходил в единственное место, где продавали мате, на центральной площади. Знаете, как на меня смотрели? Все думали, что я принимаю наркотики».
У культа «Йерба Мате» существует и обратная сторона. Обычно считается, что сочетание кофеина и чая полезно для общего состояния здоровья, однако исследование, проведённое в 2009 году Институтом онкологии в Аргентине, настораживает. «Употребление горячего мате увеличивает риск рака пищевода, гортани и полости рта в три раза — это подтверждается несколькими эпидемиологическими исследованиями. Температура может оказывать негативное действие, повреждая слизистую оболочку или ускоряя метаболические реакции», — предупреждают учёные.
На самом деле, это не такое уж и сенсационное открытие. Давно известно, что в листьях падуба содержатся канцерогены — вещества, которые провоцируют развитие раковых заболеваний. Злокачественные опухоли развиваются в результате неконтролируемого деления клеток в тканях организма, а в мате канцерогенами являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они также содержатся в большом количестве в жареном мясе и табачном дыме.
Ещё одно исследование, проведённое Национальным центром биотехнологической информации США, пришло к выводу, что употребление «Йерба Мате» так же опасно, как выкурить 100 сигарет в день. Впрочем, бить тревогу и сильно беспокоиться о здоровье аргентинцев рано — как и во всём остальном, главное знать меру.
Анатолий Романов