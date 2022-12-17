Месси подсел на опасное средство. Оно заряжает аргентинцев на чемпионате мира в Катаре

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Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Два год назад российский теннисист Даниил Медведев признался, что нашёл чудесный метод противостояния судорогам — победителя US Open — 2021 выручает самый обычный огуречный рассол. Солёная жидкость приобретает всё большую популярность и у других спортсменов. Как-то в кадр матча АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» попал физиотерапевт «канониров», который дал бутылочку с рассолом травмировавшемуся Лукасу Торрейре. Уругваец покривился, прополоскал жидкостью рот и выплюнул.

На чемпионате мира в Катаре особенный напиток окрыляет сборную Аргентины — «альбиселесте» прибавляла с каждым матчем и заслуженно в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале Месси и компания превзошли по самоотдаче даже железных хорватов. Одна из причин взлёта — популярный в Южной Америке чай «Йерба Мате».

Напиток, который объединяет

Тонизирующий напиток происходит из Парагвая — его изготавливают из листьев и веток падуба, но больше всего он популярен в Аргентине. Для рассмотрения влияния мате на результаты сборных в Катаре используем простую математику. По информации The New York Times, бразильцы взяли с собой на чемпионат мира всего 30 литров «Йерба Мате», уругвайцы — 530 литров, тогда как аргентинцы — 1100 (!) литров. Похоже, теперь понятно, почему Неймар грустит дома, а Месси готовится к главному матчу в жизни.

Пресс-атташе «альбиселесте» Николас Новелло сказал, что команда привезла с собой сорта напитка на любой вкус: мате со стеблями (более мягкий вкус), без стеблей (более сильный и горький) и с травами. Напиток употребляют все игроки, в том числе и Месси. Особое значение «Йерба Мате» ощущалось каждый раз, когда команда высаживалась из автобуса — кто-то из игроков неизменно выносил традиционные предметы первой необходимости, в том числе чашку из полой тыквы, прилагаемую к ней серебряную соломинку и термос с горячей водой.

Употребление мате настолько распространено в аргентинской и уругвайской культурах, что болельщики сборной Уругвая выбрали талисманом команды на ЧМ-2022 термос для заваривания «Йерба Мате». У дружелюбной посудины небесно-голубого цвета по имени Ботья даже есть собственный канал в TikTok.

«К сожалению, в Санкт-Петербурге невозможно найти мате, поэтому вся надежда на родственников — они привозят мне траву для заваривания, — признавался “Фонтанке” в бытность выступлений за “Зенит” аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. — Ребята в раздевалке очень удивились, когда увидели, что я пью. Попробовали. Никому не понравилось. Понимаю, что вкус специфический, очень крепкий, тонизирующий. В Аргентине говорят, что мате создаёт дружбу. Все пьют его из одного калебаса (сосуд из высушенных плодов тыквы или калебасового дерева. — Прим. “Чемпионата”) и передают по кругу. Это объединяет».

Президент Национального института «Йерба Мате» в Аргентине Хуан Хосе Шиховски утверждает, что напиток был популярен в Америке задолго до прихода европейцев. Его употребляли коренные жители региона, ценившие его антиоксидантные свойства. Ряд исследований утверждает, что напиток может оказывать положительное влияние на здоровье. «Знаю, что в нём содержится кофеин, — признался полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер. — Напиток очень тонизирует — помимо невероятной бодрости, он способствует ясности мышления».

Среди ценителей мате — Гризманн и Погба

Постепенно «Йерба Мате» завоёвывает все большую популярность и в Европе. Постарались в том числе и южноамериканские легионеры — помимо Месси, мате обожают уругваец Луис Суарес и бразилец Неймар, ранее представлявшие супертрио в «Барселоне». «Футболисты — лучшие послы “Йерба Мате” во всём мире. Знаю, что папа Франциск, который родом из Аргентины, также большой любитель этого напитка», — подчеркнул Шиховски.

Фундаментальный игрок сборной Франции Антуан Гризманн приобрёл привычку пить мате после того, как подружился с уругвайскими игроками Кристианом Родригесом и Хосе Марией Хименесом, когда они вместе выступали за мадридский «Атлетико». Антуан признался, что теперь употребляет этот напиток ежедневно. Другая французская звезда, Поль Погба, который пропускает ЧМ-2022 из-за травмы, признался в 2018 году, что он подсел на мате после того, как его угостил один из товарищей по «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. «Феноменальный вкус и ощущения», — в восторге от напитка Поль.

Однако не каждый игрок является поклонником вкуса, который некоторые называют слишком горьким, травянистым и терпким. К примеру, защитник сборной США Уокер Циммерман признался, что с мате его познакомили аргентинские одноклубники по «Далласу», и вкус ему категорически не зашёл: «Я не думаю, что когда-нибудь вникну в тонкости восприятия этого культа».

Бывший защитник «альбиселесте» Лисандро Лопес смеётся, когда вспоминает отношение к его увлечению со стороны одноклубников по «Бенфике». «Я прожил в Лиссабоне четыре года. Ходил в единственное место, где продавали мате, на центральной площади. Знаете, как на меня смотрели? Все думали, что я принимаю наркотики».

Учёные утверждают, что «Йерба Мате» вызывает рак

У культа «Йерба Мате» существует и обратная сторона. Обычно считается, что сочетание кофеина и чая полезно для общего состояния здоровья, однако исследование, проведённое в 2009 году Институтом онкологии в Аргентине, настораживает. «Употребление горячего мате увеличивает риск рака пищевода, гортани и полости рта в три раза — это подтверждается несколькими эпидемиологическими исследованиями. Температура может оказывать негативное действие, повреждая слизистую оболочку или ускоряя метаболические реакции», — предупреждают учёные.

На самом деле, это не такое уж и сенсационное открытие. Давно известно, что в листьях падуба содержатся канцерогены — вещества, которые провоцируют развитие раковых заболеваний. Злокачественные опухоли развиваются в результате неконтролируемого деления клеток в тканях организма, а в мате канцерогенами являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они также содержатся в большом количестве в жареном мясе и табачном дыме.

Ещё одно исследование, проведённое Национальным центром биотехнологической информации США, пришло к выводу, что употребление «Йерба Мате» так же опасно, как выкурить 100 сигарет в день. Впрочем, бить тревогу и сильно беспокоиться о здоровье аргентинцев рано — как и во всём остальном, главное знать меру.