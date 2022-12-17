Сын Месси написал трогательное письмо отцу и сборной Аргентины перед финалом ЧМ

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10-летний мальчик написал песню, посвящённую Месси и Аргентине, которую его мама выложила на своей странице в социальной сети:

Я родился в Аргентине,

Земле Диего и Лионеля

И детей Мальвинских островов,

Я буду помнить это всегда.

Я не могу тебе это объяснить,

Потому что ты этого не поймёшь.

Финалы, которые мы проиграли,

Я плакал о них столько лет.

Но теперь это в прошлом,

Потому что на «Маракане»

В финале с Бразилией

Папа снова выиграл.

Мальчики,

Мы нашли веру,

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

И Диего,

Который смотрит на нас с неба,

Дон Диего и его мать

Аплодируют Лионелю.

Мальчики…

Теперь мы вернулись к мечте.

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.