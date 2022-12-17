Сын Месси написал трогательное письмо отцу и сборной Аргентины перед финалом ЧМ

10-летний мальчик написал песню, посвящённую Месси и Аргентине, которую его мама выложила на своей странице в социальной сети:
Я родился в Аргентине,
Земле Диего и Лионеля
И детей Мальвинских островов,
Я буду помнить это всегда.
Я не могу тебе это объяснить,
Потому что ты этого не поймёшь.
Финалы, которые мы проиграли,
Я плакал о них столько лет.
Но теперь это в прошлом,
Потому что на «Маракане»
В финале с Бразилией
Папа снова выиграл.
Мальчики,
Мы нашли веру,
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.
И Диего,
Который смотрит на нас с неба,
Дон Диего и его мать
Аплодируют Лионелю.
Мальчики…
Теперь мы вернулись к мечте.
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.
Матч Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 мск.