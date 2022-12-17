Лионель Месси опубликовал сообщение в преддверии финала ЧМ-2022 с Францией

Финальный матч на чемпионате мира в Катаре пройдёт завтра, 18 декабря, и начнётся в 18:00 мск. Для Месси этот финал будет вторым в карьере: в 2014 году сборная Аргентины в решающем матче ЧМ-2014 проиграла Германии (0:1 доп.вр.). Ранее 35-летний форвард заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере.