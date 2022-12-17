Модрич повторил достижение Шилтона и Дзоффа
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл во всех семи матчах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл во всех семи матчах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, ранее только вратари Питер Шилтон (1990 год) и Дино Дзофф (1982 год) проводили семь матчей на одном чемпионате мира в возрасте 37 и более лет.
37-летий Модрич стал первым полевым игроком, которому удалось сделать подобное.
В матче за третье место на ЧМ-2022 Хорватия играет с Марокко.