Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42). У проигравших отличился Ашраф Дари (9). В полуфинале сборная Хорватии уступила команде Аргентины со счетом 0:3, марокканцы проиграли французам (0:2).
Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4), также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года. Команда Марокко стала первой сборной из Африки, которая смогла занять четвертое место на чемпионате мира.