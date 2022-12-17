Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4), также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года. Команда Марокко стала первой сборной из Африки, которая смогла занять четвертое место на чемпионате мира.