Хорватия завоевала медали на 3 из 6 ЧМ, в которых участвовала
Сборная Хорватии в 3-й раз в своей истории завоевала медали на чемпионате мира. При этом хорватская команда участвовала всего на шести мировых первенствах.
Сборная Хорватии в 3-й раз в своей истории завоевала медали на чемпионате мира. При этом хорватская команда участвовала всего на шести мировых первенствах.
В 1998 году Хорватия взяла бронзу, на ЧМ-2018 — серебро, а в этом году команда, обыграв Марокко (2:1) в матче за 3-е место, также завоевала бронзовые медали.
Отметим, что на трех ЧМ, на которых хорваты остались без медалей, они даже не выходили из группы.