Йошко Гвардиол признан лучшим игроком матча Хорватия — Марокко
Сегодня, 17 декабря, состоялся матча за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1.
Сегодня, 17 декабря, состоялся матча за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1.
Лучшим игроком встречи признан центральный защитник «шашечных» Йошко Гвардиол.
Защитник стал автором первого гола в этой встрече, когда на пятой минуте сумел забить головой в падении после передачи вингера Ивана Перишича. Также на Гвардиоле не назначили 11-метровый удар за фол в середине второго тайма.