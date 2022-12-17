Далич: «Это бронза с золотым отливом. Это медаль для всего хорватского народа»

«Сегодня играли все, кто был здоров. Это бронза с золотым отливом. Это был сложный матч, это медаль для всего хорватского народа, для всех, кто за нас болеет. Этого мало кто ожидал. Респект ребятам, они много работали и играли на результат. Мы завоевали бронзовую медаль в такого рода соревнованиях, это фантастика», — приводит слова тренера Index.hr.