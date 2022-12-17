Игрок российского клуба стал бронзовым призером чемпионата мира

Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место17.12.2022, 18:00 (МСК UTC+3)Khalifa International Stadium, 44137 зрителей
|Златко Далич
|Валид Реграгуи
|Йошко Гвардиол(Иван Перишич)
|7′
|Ашраф Дари
|9′
|Мислав Оршич(Марко Ливая)
|42′
|1
|Доминик Ливакович
|1
|Яссин Буну
|2
|Йосип Станишич
|2
|Ашраф Хакими
|20
|Йошко Гвардиол
|25
|Яхья Аттьят-Аллах
|24
|Йосип Шутало
|4
|Софьян Амрабат
|4
|Иван Перишич
|7
|Хаким Зиеш
|8
|Матео Ковачич
|19
|Юссеф Эн-Несири
|10
|Лука Модрич
|18
|Джавад Эль-Ямик
66′
|7
|Ловро Майер
66′
|15
|Селим Амалла
84′
|15
|Марио Пашалич
|20
|Ашраф Дари
64′
|18
|Мислав Оршич
90′
|24
|Бадр Банун
|26
|Кристиян Якич
|11
|Абдельхамид Сабири
46′
|9
|Андрей Крамарич
61′
|13
|Ильяс Шаир
|13
|Никола Влашич
|17
|Софьян Буфаль
64′
|14
|Марко Ливая
66′
|10
|Анасс Зарури
|16
|Бруно Петкович
|23
|Биляль Эль-Ханнус
56′
|8
|Аззедин Унаи
69′
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Абдулрахман Аль-Джассим(Катар)
|Боковой судья
|Талеб Аль-Марри(Катар)
|Боковой судья
|Сауд Аль-Макалех(Катар)
|ВАР
|Хулио Баскуньян(Чили)
|Ассистент ВАР
|Пол ван Букел(Нидерланды)