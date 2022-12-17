Унижение футбола на ЧМ ради удовольствия шейхов. Испорченная игра за медали того стоила?

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Вопросов по судейству на ЧМ-2022 в Катаре было много с самого начала. Во-первых, удивляло последовательное нежелание работавших на турнире арбитров раздавать желтые карточки — из-за этого в некоторых матчах (в пример можно привести Нидерланды — Аргентина) агрессия футболистов выплескивалась за рамки разумного. Во-вторых, громкое назначение француженки Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром, отработавшей на мужском ЧМ, обернулось просто провальной игрой с точки зрения судейства.

В плей-офф ситуация лучше не становилась, несмотря на все более возрастающую ответственность. Но в матче за третье место Хорватия — Марокко организаторы превзошли самих себя.

Назначение на игру получил катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим. 35-летний рефери на этом турнире работал лишь на игре США — Уэльс (1:1) и не мог похвастаться большим судейским бэкграундом в целом. Было очевидно: игру за медали Аль-Джассим будет обслуживать лишь благодаря своему гражданству.

Катару ведь не в первой продавливать свои интересы на этом чемпионате мира.

Аль-Джассим начал чудить еще в первом тайме — например, не дал желтую Гвардиолу за срыв перспективной атаки, в которой четыре футболиста сборной Марокко выходили в двух соперников на 8 минуте встречи.

А спустя 25 минут никак не отреагировал на вот такой пресс со стороны африканцев.

Но ключевой момент матча, который вообще мог окончательно испортить игру за третье место, произошел на 74 минуте. Софьян Амрабат откровенно врезал по ноге Гвардиола и лишил Хорватию выхода один на один.

Вероятно, футболист сборной Марокко заслуживал даже удаления: но Аль-Джассим никак не отреагировал на произошедшее.

Хорватии повезло, что на последних секундах компенсированного времени Эн-Несири не попал в створ ворот Ливаковича. Команда могла лишиться заслуженной победы из-за особого взгляда на футбол катарца и бригады VAR.

Организаторы ЧМ-2022 в очередной раз продемонстрировали свою элитарность, назначив своего судью, не соответствующего уровню турнира, на матч за медали. Радует лишь одно — терпеть поведение шейхов осталось не так долго.