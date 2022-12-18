Месси и Роналду. Теперь ясно, кто круче

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Если вы хотя бы раз за последний месяц открывали версию «Чемпионата» для ПК, то точно видели, кому посвящался этот чемпионат мира. Рядом с логотипом мы расположили двух футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь там замена. Португалец в слезах покинул Катар и одновременно главную страницу нашего сайта. Его заменил Килиан Мбаппе. Есть новое противостояние, которое захватит мир в воскресенье.

Но вообще это был тренд — представлять турнир в Катаре через битву Лео и Криштиану. Куча лет соперничества в Испании, куча взаимных подколов — совсем не злобных, но показывающих, как велико желание быть выше друг друга. Сколько раз эти два парня встречались на клубном уровне, но их борьба на уровне сборных шла не друг с другом, а параллельно. Единственный турнир, где они могли схлестнуться — чемпионат мира. Но жеребьёвка постоянно забрасывала их в разные сетки. Даже на уровне товарищеских матчей они встречались всего дважды. Обменялись победами, но ничем особенным не запомнились.

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Месси ещё перед Катаром заявил, что этот чемпионат мира для него будет последним. Возможно, он в принципе закончит выступление за сборную после финального свистка в воскресенье. А Роналду продолжает интриговать. Несмотря на поражение в четвертьфинале — ноль заявлений о финише. Только мотивационные цитаты в соцсетях. Не исключаем, что Криштиану продолжит. И дотянет хотя бы до Евро-2024.

Выступление этих легенд в Катаре получилось слишком разным. У Лео — один шаг до триумфа. У Криштиану — слёзы в подтрибунке после поражения от Марокко. При этом у обоих есть несколько новых рекордов. Без них никуда. Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира. Для этого хватило пенальти в матче с Ганой. У Месси не менее значимые достижения: если (когда) он сыграет в финале, то проведёт рекордное количество матчей на ЧМ за всю историю. Сейчас он наравне с Лотаром Маттеусом. У обоих по 25. Ещё он обошёл Батистуту по количеству голов за Аргентину на чемпионатах мира, теперь у капитана 11 мячей. Как же будет красиво уйти ещё и с трофеем. Роналду о таком может только мечтать. Когда Аргентина громила Хорватию, португалец уже был в Испании. И тренировался на базе «Реала».

Вероятно, это закономерный итог. Особенно если вспомнить, с чего всё начиналось. Почти месяц назад Месси пришёл на пресс-конференцию и говорил не о себе. Оказывается, даже так могут вести себя топ-звёзды. Он говорил о невероятном командном духе, чувстве единения, которого не было в его карьере ранее.

Что в этот момент происходило вокруг Португалии? Все обсуждали то самое интервью Криштиану об «МЮ». Не сдержался даже обычно спокойный Бернарду Силва. На первой же пресс-конференции игрока замучили вопросами о Роналду. «Эти новости не имеет ничего общего со сборной. От меня вы ничего не услышите» — произнёс он. Параллельно в прессе строили теории, что в сборной после общения с Пирсом Морганом капитана разлюбили. Потому что он словно нависает над всем, что делают остальные.

На групповом этапе роналдумания продолжилась. Вспомним хотя бы гол Бруну Фернандеша Уругваю и сколько Криш спорил с арбитрами в надежде, что они запишут мяч на него. Вспомним лицо футболиста, когда тренер заменил его в матче с Кореей. Для Фернанду Сантуша этот ЧМ тоже плотно ассоциируется с главной звездой. 70% вопросов на пресс-конференциях были посвящены именно капитану. На что Сантуш закатывал глаза и качал головой. Перед Марокко на прессу пытался подействовать Жоау Феликс и потребовал прекратить спрашивать о Криштиану. Естественно, не помогло.

Роналду в Катаре дорос до масштабов больших, чем его сборная. Конечно, это всех отвлекало. Раздражало и провоцировало. Месси здесь выступает как полная противоположность. С каждым днём его обожали всё больше. После поражения от Саудовской Аравии Лео одним из первых остановился, чтобы всё объяснить. А это редкость для него. Тем более на турнирах самого высокого уровня. Капитан сообщил, что всё в порядке. И нужно продолжать верить в команду — тогда всё получится. Не обманул.

Но главное — Месси подтверждал слова делами. Во втором матче аргентинцы час мучились с Мексикой. А потом Лео шикарно пульнул мяч в ворота, чуть позже отдав ещё и голевую. А вспомните Хорватию и как он переиграл Гвардиола перед вторым голом Альвареса. И это когда у команды было преимущество и игра катилась к завершению!

Роналду уступил Месси по всем статистическим показателям. У португальца только один гол. У Месси уже пять плюс три голевые передачи. Даже в случае поражения его наверняка признают лучшим игроком турнира. Также он продолжает вести борьбу с Мбаппе за «Золотую бутсу».

Чемпионат мира показал, как два героя уходящего футбольного поколения отличаются друг от друга в 2022 году. Один боролся за свою славу и проиграл. Второй — за возможность сделать счастливым не только себя, но и страну. Первый настолько не способен принимать поражения, что собирается продолжать. Второй — уйдёт, несмотря на результат финала.

В этом отличие звёздных соперников. Но, естественно, тема величия будет обсуждаться ещё много лет. Хотя прямо сейчас Месси круче Роналду. А если он в воскресенье поднимет Кубок мира над головой, вопрос, кто круче вообще — он или Роналду, станет риторическим.