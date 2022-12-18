Месси и Роналду. Теперь ясно, кто круче
На ЧМ-2022 они показали себя совершенно по-разному.
На ЧМ-2022 они показали себя совершенно по-разному.
Если вы хотя бы раз за последний месяц открывали версию «Чемпионата» для ПК, то точно видели, кому посвящался этот чемпионат мира. Рядом с логотипом мы расположили двух футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь там замена. Португалец в слезах покинул Катар и одновременно главную страницу нашего сайта. Его заменил Килиан Мбаппе. Есть новое противостояние, которое захватит мир в воскресенье.
Но вообще это был тренд — представлять турнир в Катаре через битву Лео и Криштиану. Куча лет соперничества в Испании, куча взаимных подколов — совсем не злобных, но показывающих, как велико желание быть выше друг друга. Сколько раз эти два парня встречались на клубном уровне, но их борьба на уровне сборных шла не друг с другом, а параллельно. Единственный турнир, где они могли схлестнуться — чемпионат мира. Но жеребьёвка постоянно забрасывала их в разные сетки. Даже на уровне товарищеских матчей они встречались всего дважды. Обменялись победами, но ничем особенным не запомнились.
Месси ещё перед Катаром заявил, что этот чемпионат мира для него будет последним. Возможно, он в принципе закончит выступление за сборную после финального свистка в воскресенье. А Роналду продолжает интриговать. Несмотря на поражение в четвертьфинале — ноль заявлений о финише. Только мотивационные цитаты в соцсетях. Не исключаем, что Криштиану продолжит. И дотянет хотя бы до Евро-2024.
Выступление этих легенд в Катаре получилось слишком разным. У Лео — один шаг до триумфа. У Криштиану — слёзы в подтрибунке после поражения от Марокко. При этом у обоих есть несколько новых рекордов. Без них никуда. Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира. Для этого хватило пенальти в матче с Ганой. У Месси не менее значимые достижения: если (когда) он сыграет в финале, то проведёт рекордное количество матчей на ЧМ за всю историю. Сейчас он наравне с Лотаром Маттеусом. У обоих по 25. Ещё он обошёл Батистуту по количеству голов за Аргентину на чемпионатах мира, теперь у капитана 11 мячей. Как же будет красиво уйти ещё и с трофеем. Роналду о таком может только мечтать. Когда Аргентина громила Хорватию, португалец уже был в Испании. И тренировался на базе «Реала».
Вероятно, это закономерный итог. Особенно если вспомнить, с чего всё начиналось. Почти месяц назад Месси пришёл на пресс-конференцию и говорил не о себе. Оказывается, даже так могут вести себя топ-звёзды. Он говорил о невероятном командном духе, чувстве единения, которого не было в его карьере ранее.
Что в этот момент происходило вокруг Португалии? Все обсуждали то самое интервью Криштиану об «МЮ». Не сдержался даже обычно спокойный Бернарду Силва. На первой же пресс-конференции игрока замучили вопросами о Роналду. «Эти новости не имеет ничего общего со сборной. От меня вы ничего не услышите» — произнёс он. Параллельно в прессе строили теории, что в сборной после общения с Пирсом Морганом капитана разлюбили. Потому что он словно нависает над всем, что делают остальные.
На групповом этапе роналдумания продолжилась. Вспомним хотя бы гол Бруну Фернандеша Уругваю и сколько Криш спорил с арбитрами в надежде, что они запишут мяч на него. Вспомним лицо футболиста, когда тренер заменил его в матче с Кореей. Для Фернанду Сантуша этот ЧМ тоже плотно ассоциируется с главной звездой. 70% вопросов на пресс-конференциях были посвящены именно капитану. На что Сантуш закатывал глаза и качал головой. Перед Марокко на прессу пытался подействовать Жоау Феликс и потребовал прекратить спрашивать о Криштиану. Естественно, не помогло.
Роналду в Катаре дорос до масштабов больших, чем его сборная. Конечно, это всех отвлекало. Раздражало и провоцировало. Месси здесь выступает как полная противоположность. С каждым днём его обожали всё больше. После поражения от Саудовской Аравии Лео одним из первых остановился, чтобы всё объяснить. А это редкость для него. Тем более на турнирах самого высокого уровня. Капитан сообщил, что всё в порядке. И нужно продолжать верить в команду — тогда всё получится. Не обманул.
Но главное — Месси подтверждал слова делами. Во втором матче аргентинцы час мучились с Мексикой. А потом Лео шикарно пульнул мяч в ворота, чуть позже отдав ещё и голевую. А вспомните Хорватию и как он переиграл Гвардиола перед вторым голом Альвареса. И это когда у команды было преимущество и игра катилась к завершению!
Роналду уступил Месси по всем статистическим показателям. У португальца только один гол. У Месси уже пять плюс три голевые передачи. Даже в случае поражения его наверняка признают лучшим игроком турнира. Также он продолжает вести борьбу с Мбаппе за «Золотую бутсу».
Чемпионат мира показал, как два героя уходящего футбольного поколения отличаются друг от друга в 2022 году. Один боролся за свою славу и проиграл. Второй — за возможность сделать счастливым не только себя, но и страну. Первый настолько не способен принимать поражения, что собирается продолжать. Второй — уйдёт, несмотря на результат финала.
В этом отличие звёздных соперников. Но, естественно, тема величия будет обсуждаться ещё много лет. Хотя прямо сейчас Месси круче Роналду. А если он в воскресенье поднимет Кубок мира над головой, вопрос, кто круче вообще — он или Роналду, станет риторическим.
Дмитрий Зимин