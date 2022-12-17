Бензема отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Нападающий «Реала» отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить решающий матч турнира между сборными Франции и Аргентины.

У Бензема была возможность отправиться в Доху вместе с Макроном на президентском самолете, но он, как и Лоран Блан, Зинедин Зидан, а также Мишель Платини, отклонил это предложение.

При этом источники ESPN отмечают, что Бензема «полностью поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул, который в некотором роде будет принадлежать и ему».