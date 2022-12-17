Защитник Марокко Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ

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После финального игроки африканской команды предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом всё не закончилось. Как сообщает Sport1, крайний защитник Марокко Ашраф Хакими даже успел поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Хакими нашёл Инфантино перед церемонией награждения в подтрибунном помещении, где оскорбил главу футбольной организации, обвинив его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали мундиаля. Также Ашраф раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинальной поединок с Францией (0:2).