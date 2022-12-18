Тренер Марокко Реграги: через 15 лет африканская команда выиграет чемпионат мира

«Хорватия обыграла нас сегодня, потому что у них большой опыт. Они обыграли нас в первом тайме и сумели сохранить результат во втором, когда мы прибавили. Слишком высока была ступенька. Чтобы претендовать на третье место, нужно было выложиться на все 100%. Я горжусь своими игроками, они боролись до конца.



Когда мы подведём итоги, то поймём, что были на самом высоком уровне и играли с великими командами. У нас были только отличные игры, мы показали, что Африка работает хорошо, что мы становимся ближе по уровню. Франция и Хорватия выше нас, но ненамного. Через 15 лет африканская команда выиграет чемпионат мира.



Поколение игроков, которое я возглавляю, возможно, лучшее на континенте, но прежде чем стать королем мира, вы должны стать королем дома. Мы должны доминировать на континенте, и тогда мы станем лучшим поколением в истории», — приводит слова Реграги Mundo Deportivo.