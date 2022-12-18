Президент Аргентины решил не приезжать на финал чемпионата мира

Финал Аргентина — Франция состоится в воскресенье в Дохе и начнется в 18:00 мск. Французы являются действующими чемпионами мира.
«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах — наши славные болельщики», — написал Фернандес на своей странице в Twitter.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что вновь отправится в Катар в воскресенье, чтобы посетить финал мирового первенства. В среду Макрон наблюдал за полуфинальной игрой чемпионата мира — 2022, в которой французы со счетом 2:0 победили сборную Марокко.