Президент Аргентины решил не приезжать на финал чемпионата мира

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах — наши славные болельщики», — написал Фернандес на своей странице в Twitter.