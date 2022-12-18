Чемпион мира рассказал, что поможет Аргентине выиграть ЧМ

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Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Финал мирового первенства Аргентина — Франция пройдет в воскресенье на стадионе «Лусаил» в пригороде катарской столицы, начало матча — в 18.00 мск.

«Обе команды хорошо показали себя во время чемпионата, в их уровне нет заметной разницы, но в четвертьфинале против Англии у команды Франции были некоторые проблемы. Сборная Марокко тоже имела много шансов забить французам. Игра аргентинской сборной была более стабильной во время чемпионата», — сказал Матеус в интервью организаторам ЧМ.

По его словам, в составах обеих команды есть игроки, которые могут повлиять на исход матча. «Но я чувствую, что команда Аргентины сильнее духом, и она получит кубок», — сделал вывод экс-капитан сборной Германии.

Он предположил, что счет будет 2:1 в пользу Аргентины, а победный гол забьет капитан сборной этой страны Лионель Месси.