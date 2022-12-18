Чемпион мира рассказал, что поможет Аргентине выиграть ЧМ

Финал мирового первенства Аргентина — Франция пройдет в воскресенье на стадионе «Лусаил» в пригороде катарской столицы, начало матча — в 18.00 мск.
«Обе команды хорошо показали себя во время чемпионата, в их уровне нет заметной разницы, но в четвертьфинале против Англии у команды Франции были некоторые проблемы. Сборная Марокко тоже имела много шансов забить французам. Игра аргентинской сборной была более стабильной во время чемпионата», — сказал Матеус в интервью организаторам ЧМ.
По его словам, в составах обеих команды есть игроки, которые могут повлиять на исход матча. «Но я чувствую, что команда Аргентины сильнее духом, и она получит кубок», — сделал вывод экс-капитан сборной Германии.
Он предположил, что счет будет 2:1 в пользу Аргентины, а победный гол забьет капитан сборной этой страны Лионель Месси.
Месси забил гол с пенальти в полуфинале с хорватами и стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира (11). Матч стал для аргентинца 25-м на мировых первенствах, и по этому показателю он делит первое место как раз с Маттеусом. Участие в финале ЧМ-2022 сделает Месси единоличным лидером. Маттеус играл в 1979—2000 годах. Он — чемпион мира-1990, серебряный призер ЧМ 1982 и 1986 годов.