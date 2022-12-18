Гендиректор «Зенита»: вклад Ловрена в бронзу Хорватии на ЧМ-2022 трудно переоценить

«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в матче за третье место, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнём готовиться к возобновлению сезона. Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».