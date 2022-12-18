Гендиректор «Зенита»: вклад Ловрена в бронзу Хорватии на ЧМ-2022 трудно переоценить

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18:00Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита»: вклад Ловрена в бронзу Хорватии на ЧМ-2022 трудно переоценить

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление защитника Деяна Ловрена за сборную Хорватии.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в матче за третье место, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнём готовиться к возобновлению сезона. Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию и уступили Аргентине в полуфинале.

Читайте также
Хорватия
2:1
Первый тайм: 2:1
Марокко
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин орал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов!
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Главные темы
Месси и Роналду. Теперь ясно, кто круче
Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира
Почему будет правильно, если Аргентина выиграет чемпионат мира
Сказка Марокко кончилась. Два чудо-гола принесли хорватам бронзу
Пеле опубликовал большое письмо, обратившись к игрокам и болельщикам сборной Бразилии
Аргентина — Франция: прогнозы и ставки
Тренер Марокко Реграги: через 15 лет африканская команда выиграет чемпионат мира
Защитник Марокко Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ
Бензема отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022
Модрич: может быть, это моя последняя игра на ЧМ, но не могу сказать наверняка
Унижение футбола на ЧМ ради удовольствия шейхов. Испорченная игра за медали того стоила?
Игрок российского клуба стал бронзовым призером чемпионата мира
Далич: «Это бронза с золотым отливом. Это медаль для всего хорватского народа»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
Кадр дня
Мбаппе не только вышел в финал, но и получил футболку сборной Марокко
Йошко Гвардиол признан лучшим игроком матча Хорватия — Марокко
Хорватия завоевала медали на 3 из 6 ЧМ, в которых участвовала
Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре
Лионель Месси опубликовал сообщение в преддверии финала ЧМ-2022 с Францией
Модрич повторил достижение Шилтона и Дзоффа
Месси подсел на опасное средство. Оно заряжает аргентинцев на чемпионате мира в Катаре
Хорватия — Марокко: стартовые составы команд на матч за третье место ЧМ-2022
Сын Месси написал трогательное письмо отцу и сборной Аргентины перед финалом ЧМ
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Аргентина наигрывает три схемы перед финалом с Францией. Одна из них — против Мбаппе
Зачем нужен матч за третье место? Ответ — деньги
«Если не отвечу, вы скажете, что я злой». Дешам — о вопросе про Бензема
Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные
Хорватия — Марокко: прогнозы и ставки
«Мне все равно». Бензема опубликовал пост перед финалом ЧМ-2022
Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение
Бывший президент УЕФА Платини отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
16Карьера Месси в сборной Аргентины
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
Реграги: Хочу, чтобы Мбаппе выиграл ЧМ-2022 — он новый Пеле
Талалаев считает, что Марокко дошло до полуфинала ЧМ при помощи судей
На финале чемпионата мира-2022 будет 50 тысяч аргентинских фанатов, французских — 6 тысяч
Орлов: Неймар у бразильцев звезда. Но что эта звезда сделала для сборной?
Тренер Марокко: чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Топ-игроки, которые не забивали на чемпионатах мира. В списке — двое россиян
Златко Далич: «Тики-така — уже история. Испания сделала 900 передач и проиграла Марокко»
Пять причин, почему Анчелотти — идеальный тренер для сборной Бразилии
Агуэро живет в комнате с Месси на ЧМ-2022. Экс-форвард потренировался с Аргентиной
Неймар отправил Ришарлисону € 30 тыс., чтобы тот свёл татуировку с его изображением
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь