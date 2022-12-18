Гендиректор «Зенита»: вклад Ловрена в бронзу Хорватии на ЧМ-2022 трудно переоценить
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление защитника Деяна Ловрена за сборную Хорватии.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление защитника Деяна Ловрена за сборную Хорватии.
«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в матче за третье место, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнём готовиться к возобновлению сезона. Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Напомним, сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию и уступили Аргентине в полуфинале.