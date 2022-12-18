Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира
Разве есть на турнире команда, которая больше соответствует титулу?
Разве есть на турнире команда, которая больше соответствует титулу?
Сегодня состоится финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. В главном матче турнира встретятся Аргентина и Франция. Почему будет правильно, если ЧМ выиграет команда Дидье Дешама — в колонке Константина Кринского.
Футбол, как вы знаете, командный вид спорта. И лично я всегда ценил это превыше личных перформансов. Да, можно и даже нужно восторгаться Лионелем Месси, его дриблингом, умением создать гол из ничего для себя или партнёра. Но всё это меркнет на фоне монолитной команды. Где если не получается у одного, поможет другой. Где если не работает одна задумка, все переходят к новому плану.
Так уж получилось, что сборная Аргентины, на мой взгляд, структурно не провела ровно ни одного матча. Отрезками команда Лионеля Скалони выглядела очень круто, а потом решал Месси. Франция — совсем другое дело: потеряв Канте и Погба, она заново училась связывать оборону и атаку, а на первый план регулярно выходили разные футболисты и при отличных друг от друга обстоятельствах. Килиан Мбаппе исполнял на классе, Оливье Жиру забивал трудовые голы после навесов, Орельен Тчуамени расчехлял пушку, а Тео Эрнандес просто оказался в идеальной для завершения точке, когда не получилось у партнёра.
Сборная Франции — это система. И она работает уже много лет: напомню, что команда Дидье Дешама вышла в финал Евро-2016, а после этого пропустила только один главный матч из трех возможных — финал Евро-2020. Ну и два подряд выхода в финал чемпионата мира — это, согласитесь, сильно. Ещё сильнее будет только две победы подряд в этом турнире.
У сборной Франции нет человека, который с невероятным отрывом от остальных тащит команду в финал. Да, Мбаппе является хедлайнером этой сборной — но он не делает всё в одиночку. Например, очень важная роль, как и четыре года назад в России, у Гризманна. Антуан не имеет адекватной своему уровню практики в «Атлетико», но его пользу для сборной переоценить невозможно. Кто сделал результат в четвертьфинале с Англией? Совсем не Мбаппе. Это Гризманн оформил два великолепных ассиста.
Франция — единственный, по моему мнению, участник ЧМ-2022, смотревшийся цельно во всех встречах турнира. Даже поражение от Туниса в ничего не решающем матче можно объяснить логикой: Дешам дал отдых лидерам, попробовал резерв и несколько тактических нюансов. У той же Аргентины таких возможностей не было — потому что свой старт в Катаре она начала с провала — и потому права на ошибку у неё не было, приходилось изворачиваться в каждой следующей встрече.
Ну и главное: если у Мбаппе вдруг не пойдёт игра, совсем не страшно, что же будет с остальными. Они продолжат в том же духе, возможно, как-то перестроятся, а на определяющие роли выйдут другие. Взаимозаменяемость, вариативность, опыт главного тренера, отсутствие острой зависимости от главной звезды — вот чего нет у сборной Аргентины. А у сборной Франции — есть. Именно поэтому будет правильно, если чемпионат мира выиграет команда Дешама.
Константин Кринский