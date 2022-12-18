Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18:00Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему будет правильно, если Франция выиграет чемпионат мира

Разве есть на турнире команда, которая больше соответствует титулу?

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14
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14
фотографий

Сегодня состоится финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. В главном матче турнира встретятся Аргентина и Франция. Почему будет правильно, если ЧМ выиграет команда Дидье Дешама — в колонке Константина Кринского.

Футбол, как вы знаете, командный вид спорта. И лично я всегда ценил это превыше личных перформансов. Да, можно и даже нужно восторгаться Лионелем Месси, его дриблингом, умением создать гол из ничего для себя или партнёра. Но всё это меркнет на фоне монолитной команды. Где если не получается у одного, поможет другой. Где если не работает одна задумка, все переходят к новому плану.

Так уж получилось, что сборная Аргентины, на мой взгляд, структурно не провела ровно ни одного матча. Отрезками команда Лионеля Скалони выглядела очень круто, а потом решал Месси. Франция — совсем другое дело: потеряв Канте и Погба, она заново училась связывать оборону и атаку, а на первый план регулярно выходили разные футболисты и при отличных друг от друга обстоятельствах. Килиан Мбаппе исполнял на классе, Оливье Жиру забивал трудовые голы после навесов, Орельен Тчуамени расчехлял пушку, а Тео Эрнандес просто оказался в идеальной для завершения точке, когда не получилось у партнёра.

Источник: Чемпионат.com

Сборная Франции — это система. И она работает уже много лет: напомню, что команда Дидье Дешама вышла в финал Евро-2016, а после этого пропустила только один главный матч из трех возможных — финал Евро-2020. Ну и два подряд выхода в финал чемпионата мира — это, согласитесь, сильно. Ещё сильнее будет только две победы подряд в этом турнире.

У сборной Франции нет человека, который с невероятным отрывом от остальных тащит команду в финал. Да, Мбаппе является хедлайнером этой сборной — но он не делает всё в одиночку. Например, очень важная роль, как и четыре года назад в России, у Гризманна. Антуан не имеет адекватной своему уровню практики в «Атлетико», но его пользу для сборной переоценить невозможно. Кто сделал результат в четвертьфинале с Англией? Совсем не Мбаппе. Это Гризманн оформил два великолепных ассиста.

Франция — единственный, по моему мнению, участник ЧМ-2022, смотревшийся цельно во всех встречах турнира. Даже поражение от Туниса в ничего не решающем матче можно объяснить логикой: Дешам дал отдых лидерам, попробовал резерв и несколько тактических нюансов. У той же Аргентины таких возможностей не было — потому что свой старт в Катаре она начала с провала — и потому права на ошибку у неё не было, приходилось изворачиваться в каждой следующей встрече.

Ну и главное: если у Мбаппе вдруг не пойдёт игра, совсем не страшно, что же будет с остальными. Они продолжат в том же духе, возможно, как-то перестроятся, а на определяющие роли выйдут другие. Взаимозаменяемость, вариативность, опыт главного тренера, отсутствие острой зависимости от главной звезды — вот чего нет у сборной Аргентины. А у сборной Франции — есть. Именно поэтому будет правильно, если чемпионат мира выиграет команда Дешама.

Константин Кринский

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Франция
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Первый тайм: 1:0
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1930
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1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
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