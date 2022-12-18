Пеле опубликовал большое письмо, обратившись к игрокам и болельщикам сборной Бразилии

«Жизнь — это возможность. Что с ней делать — зависит от каждого из нас. Мы поняли это правильно, и мы поняли это неправильно. С победой мы получаем праздник. С поражением — учимся. Жизнь всегда щедра и предлагает новые начинания. С каждым днем ​​мы начинаем новый путь. И в этом цикле мы питаем мечты, которые никогда не умирают, несмотря на препятствия в пути.



Это касается всех, но когда вы мечтаете стать футболистом, возможностей гораздо меньше, а мечты гораздо более далекие. Осечки не более болезненны, чем в любой другой жизни. Однако о них судят гораздо больше людей, вам не кажется? И, честно говоря, победы празднуются намного чаще.



Несмотря на боль, которую мы испытываем, вылетая с чемпионата мира, я прошу бразильцев вспомнить, что привело нас к первым пяти звездам на груди. Нами движет любовь. Я не знаю, почему мы так без ума от футбола. Это любовь к настоящей дружбе в спорте, к победному крику или к забвению всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, даже если матч идёт всего на 90 минут. Возможно, любовь к борьбе с нищетой, голодом и наркотиками, которую футбол предполагает во многих сообществах, составляющих такую ​​огромную страну. Есть много достоинств самого красивого вида спорта. Тем более здесь, в Бразилии.



Не имеет значения причина. Важно то, что эта команда собрала нас вместе, в то время, когда мы так нуждались в единстве. И моя мечта, чтобы это чувство между нами и нашей страной не было просто мимолетным. Эта цель может показаться недостижимой. Однако, когда я был мальчиком, у меня была другая мечта, которая тоже казалась таковой: выиграть чемпионат мира для моего отца.



Говоря о мечтах, не думайте, что мечты наших спортсменов закончились. Я знаю, что они все еще мечтают о шестой звезде, как я мечтал о ней, когда был мальчиком. Наша победа только откладывается. Моим друзьям-спортсменам и техническому комитету сборной я оставляю свое восхищение, солидарность и любовь. Всем бразильцам я желаю, чтобы союз и любовь, которые объединяют нас в спорте, были на всю жизнь. Мечта принадлежит всем нам. Любовь, любовь и любовь», — написал Пеле в соцсетях.