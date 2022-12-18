Деян Ловрен устроил скандал с хорватскими журналистами после матча за 3-е место на ЧМ-2022

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Сообщается, что 33-летний защитник прошёл мимо хорватских журналистов, просто помахав им рукой. Затем он дал интервью иностранным журналистам. Хорватские журналисты рассмеялись, а Ловрен подошёл, и далее прошёл следующий диалог:

Ловрен: Кто смеётся?

Журналист: Мы смеялись не над тобой.

Ловрен (крича): Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеётесь, вы издеваетесь над нами. Вы недовольны нами.

Журналист: Мы смеялись не над тобой, в чём проблема?

Ловрен: Теперь ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта дама.