Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ: «Время исправить ошибку еще есть»

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Несколько дней назад стало известно об отказе ФИФА от демонстрации видеообращения Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала ее и не разрешит показать видеообращение перед финалом», — заявили в офисе Зеленского.

Также в офисе Зеленского сообщили, что выпустят видеообращение самостоятельно, раз ФИФА не хочет его демонстрировать. Там считают, что решение организации показывает, что «ФИФА потеряла самое ценное понимание спорта — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия».

В распоряжении CNN есть видеозапись обращения Зеленского. Со ссылкой на офис президента Украины CNN пишет, что ФИФА посчитала речь Зеленского слишком политизированной.