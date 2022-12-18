Франция и Аргентина опубликовали стартовые составы на финал чемпионата мира

Финал Аргентина — Франция состоится на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 мск. Ранее в СМИ появилась информация, что лучший бомбардир сборной Франции Жиру может остаться на скамейке запасных, так как форвард повредил колено в матче ½ финала против команды Марокко.