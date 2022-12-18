Франция и Аргентина опубликовали стартовые составы на финал чемпионата мира

Финал Аргентина — Франция состоится на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 мск. Ранее в СМИ появилась информация, что лучший бомбардир сборной Франции Жиру может остаться на скамейке запасных, так как форвард повредил колено в матче ½ финала против команды Марокко.
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис (вратарь, капитан), Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Оливье Жиру.
Полностью стартовый состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Месси (капитан), Хулиан Альварес.
Сборные Франции и Аргентины по два раза выигрывали чемпионат мира по футболу.