Чемпион мира по футболу назвал Роналду разочарованием турнира в Катаре

«Роналду своим эго навредил и себе, и команде. Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие», — заявил Маттеус. Он отметил, что не может представить португальца игроком какого-либо из клубов, и добавил, что ему жаль Роналду.