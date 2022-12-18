В оргкомитете чемпионата мира назвали число посетивших матчи ЧМ болельщиков

«Катар принял за время чемпионата более 1,4 миллиона гостей из разных уголков мира. Общее число болельщиков, которые посетили матчи на стадионах, составило около 3,4 миллиона, то есть в среднем число болельщиков на каждом матче превышало 53 тысячи человек. Посещаемость матчей превысила 96% от максимально возможного показателя заполняемости стадионов», — говорится в сообщении.