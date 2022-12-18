Шейх скандально отменил гол сборной Франции! Советский судья поддался давлению на ЧМ-1982

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18:002-й таймАргентина2Франция2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Шейх скандально отменил гол сборной Франции! Советский судья поддался давлению на ЧМ-1982

Арбитру Мирославу Ступару тот эпизод стоил карьеры.

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40 лет назад состоялся самый скандальный чемпионат мира в истории. Помимо «Хихонского позора» — так называют «странный» матч на групповом этапе между Австрией и Германией — ЧП произошло в игре 2-го тура Франция — Кувейт. Его невольным виновником стал советский арбитр Мирослав Ступар.

Как советский судья отменил гол на ЧМ-1982

На 65-й минуте матча при счёте 3:1 сборная Франции забила четвёртый гол, после которого на поле вспыхнули споры. Игроки Кувейта обратились к советскому арбитру Ступару с просьбой отменить мяч Алена Жиресса. Своё требование они мотивировали тем, что якобы услышали свисток кого-то из болельщиков на трибуне за воротами, поэтому остановились в момент атаки соперника.

С целью повлиять на главного судью на поле вышел брат эмира Кувейта и президент футбольной ассоциации страны шейх Фахид аль-Ахмад Ас-Сабах. Он потребовал немедленно отменить взятие ворот, пригрозив Ступару, что в противном случае уведёт сборную Кувейта с поля.

Повтор эпизода подтверждает, что кувейтцы действительно в какой-то момент остановились, бросили играть и не оказали никакого сопротивления бежавшему с мячом к воротам Жирессу. В свою очередь, Ступар не увидел оснований не засчитывать гол.

После вмешательства в ситуацию Фахида аль-Ахмад Ас-Сабаха ситуация накалилась. Удивительно, но испанская полиция даже не попыталась остановить его. Яростные споры продолжались несколько минут. В итоге Ступар рассудил, что Франция всё равно выиграет, и отменил этот злосчастный гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кувейт, конечно же, проиграл, а Франция забила-таки ещё — перед финальным свистком. Автором четвёртого стал Максим Босси. Тем не менее допущенная ошибка стоила Ступару международной карьеры. После матча он был дисквалифицирован за «принятие непоследовательных решений» и после того эпизода судил только внутренние турниры СССР. Его решение Times поставила на девятое место в списке самых позорных ситуаций в истории чемпионатов мира. Сборная Кувейта тоже пострадала — получила штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за «неспортивное поведение». Шейху Фахиду и организаторам игры вынесли предупреждение.

Что случилось во время матча. Комментарий Мирослава Ступара

Мирослав Ступар родился и вырос на западе Украины, был неплохим вратарём, играл за дубль киевского «Динамо», удостоился звания кандидата в мастера спорта, а в 29 лет начал судейскую карьеру. В 1976 году он дебютировал в высшей лиге, через год стал судьёй всесоюзной категории, а уже в 1981-м — арбитром ФИФА. На ЧМ-1982 в Испании Ступар был единственным представителем судейского корпуса СССР, и уже тогда коллеги намекнули ему, что работать будет непросто.

Когда нам дали списки назначений, Латышев посмотрел, какая игра мне предстоит, и вздохнул: «Франция — Кувейт — это не очень хороший матч». Хотя, казалось бы, какие могут быть вопросы? Но он, наверное, понимал лучше, чем я. <…> Накануне матча после обеда я, как обычно, лёг поспать. И вдруг просыпаюсь от кошмарного сна. Мне приснилось зеркало, закрытое чёрной вуалью. И я был готов к тому, что в игре пойдёт что-то не так. Это естественно, мы читаем сны, и они иногда подтверждаются.

Мирослав Ступар

Спустя годы Мирослав Ступар много раз вспоминал главный эпизод своей карьеры:

— А для нас, советских людей, это был конец света. У нас ведь только что в Перми и Симферополе подобные ситуации случились, когда команды досрочно уходили с поля, и нам строго-настрого наказали: «Что хотите делайте, только чтобы матч был доигран». Думаю, уведёт шейх команду с поля — меня ведь «похоронят». Я посмотрел на ассистентов: швед Фредрикссон, югослав Матовинович глаза отводят, не знают, что делать.

На разборе игры меня многие поддержали. Судья из Германии Вальтер Эшвайлер сказал: «Я взял бы мяч под мышку и ушёл». Но шесть минут споров (и это во время прямой трансляции на весь мир) никак не отменить. Так мне и говорили: всё правильно, но надо было быстро решать. А как решать, если это был форс-мажор, не прописанный в правилах? О таких ситуациях просто ничего не было сказано! Для принятия окончательного решения нужны ссылки на правила или методические рекомендации, чтобы сказать: «Вот видите, так написано, рекомендовано». Это теперь у судей на руках куча методической литературы, «вопросов и ответов». Всё описано, куча различных прецедентов, в конце концов, люди пораскованнее. А тогда у нас была только маленькая книжечка…

Понимал — если матч не продолжится, я его несвоевременно прекращу, наверняка будут какие-то санкции. А это плохо. Думал: «И меня накажут? Э-э-э, нет. Попытаюсь довести игру до конца. Тем более что остались считаные минуты». Беру мяч, показываю на трибуну, что свисток был оттуда, говорю капитанам: «Спорный мяч». Игра продолжается.

Как сложилась судьба Ступара и шейха Фахида

Источник: ИТАР-ТАСС

В 1990 году советский судья перестал работать на международных матчах (по его словам), а 3 августа этого же года в Кувейте во время вооружённого вторжения в страну иракских войск застрелили шейха Фахида. Ступар четырежды попал в число лучших арбитров сезона, получил памятную золотую медаль за судейство в 100 и более матчах чемпионата СССР, проработал на играх чемпионата Союза до 1991 года и завершил карьеру в 50 лет, после чего стал членом судейского комитета Федерации футбола Украины.

Сейчас Мирославу Ивановичу 81 год, он профессор кафедры спортивно-педагогических дисциплин Прикарпатского университета имени Василя Стефаника. Много лет отработал в Ивано-Франковском вузе, автор множества работ по теории футбола и арбитражу. После завершения карьеры Ступар несколько лет судил ветеранские матчи, а сейчас выступает на украинских футбольных сайтах с экспертизой судейских решений и часто критикует молодых коллег.

Удивительная история — спустя 24 года ФИФА выпустила методические рекомендации для рефери, в которых появился ответ на вопрос: «Как должен поступить судья, если в момент игры прозвучит свисток с трибуны?». Правильное решение: «Арбитр должен остановить игру и возобновить её вбрасыванием спорного мяча». «Это идентично мой момент, моё решение! В итоге я оказался прав, но моя правота подтвердилась лишь спустя 24 года. Что ж, и так бывает», — отреагировал Ступар.

Павел Прохоров

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