Бекхэм высоко оценил уровень футбола на чемпионате мира-2022 в Катаре

"Уровень футбола был невероятным. Я всегда был сторонником того, чтобы турнир проходил в середине сезона, так как знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии — выше.

Мне понравилась полузащита Марокко — то, в какую игру они играют. Джуд Беллингем и Букайо Сака хорошо выступили за сборную Англии. Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, можно почувствовать подъем энергии на стадионе. А Лионель Месси — особенный человек как на поле, так и вне его. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером, что заметно по каждой игре. Это особенное зрелище", — приводит Daily Mail слова Бекхэма.